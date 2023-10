Andromeda Galaxys voldelige historie avslørt av Galactic Archaeology Project

By

Et nylig galaktisk arkeologiprosjekt utført av et internasjonalt team av astrofysikere har avduket den voldsomme og dramatiske historien til Andromedagalaksen, den nærmeste store galaksen til Melkeveien vår. Ved å analysere den kjemiske sammensetningen av stjerner i Andromeda, klarte forskerne å rekonstruere fortiden. De oppdaget en overflod av elementer, inkludert både planetariske tåker og røde gigantiske stjerner, noe som indikerer en turbulent dannelsesprosess. Faktisk mener teamet at etableringen av Andromeda var mer kaotisk enn dannelsen av Melkeveien.

Forskerne foreslår at Andromeda opplevde et utbrudd av intens stjernedannelse, som la grunnlaget for galaksen, etterfulgt av en sekundær periode med stjernefødsel for mellom 2 milliarder og 4.5 milliarder år siden. Denne andre stjerneutbruddsperioden ble sannsynligvis utløst av en "våt fusjon", da Andromeda kolliderte og fusjonerte med en annen gassrik galakse. Tilstrømningen av gass i denne fusjonen førte til ytterligere stjernedannelse.

Teamet fant også bevis som tyder på at Andromeda har gjennomgått kollisjoner og fusjoner med andre galakser tidligere. Ved å undersøke den kjemiske sammensetningen av stjerner i Andromeda, identifiserte de to distinkte signaturer i skivekomponentene. En familie av stjerner hadde ti ganger mer oksygen enn jern, mens den andre gruppen hadde tilsvarende mengder av begge grunnstoffene. Dette verdifulle funnet kaster lys over arten av den foreslåtte kollisjonen og dens innvirkning på Andromedas stjernepopulasjon.

Det galaktiske arkeologiprosjektet gir ikke bare innsikt i Andromedas fortid, men antyder også dens turbulente fremtid. Melkeveien og Andromeda er for tiden på kollisjonskurs, anslått å kollidere om omtrent 4.5 milliarder år. Denne kollisjonen vil resultere i en betydelig transformasjon for begge galaksene, og slette deres karakteristiske spiralarmer. Stjernepopulasjonene, inkludert vårt eget solsystem, vil overleve, men vil bli kastet inn i nye baner rundt et nytt galaktisk senter.

Teamets funn bidrar til en bredere undersøkelse av opprinnelsen til kjemiske elementer i universet. Ytterligere studier med avanserte teleskoper som James Webb-romteleskopet vil fortsette å utforske Andromeda og gi en dypere forståelse av dens historie og opprinnelse.

kilder:

– The Astrophysical Journal Letters