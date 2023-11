3D-utskrift i verdensrommet: A New Frontier for Manufacturing

Forskere undersøker mulighetene for å bruke 3D-utskriftsteknologi i verdensrommet for å produsere forsyninger og redusere behovet for etterforsyningsoppdrag. Denne forskningen kan revolusjonere langsiktige oppdrag utenfor den internasjonale romstasjonen (ISS) og gjøre det mulig for astronauter å produsere ressurser på forespørsel.

I en fersk studie undersøkte forskere hvordan 3D-utskrift fungerer i mikrogravitasjon. I motsetning til på jorden, hvor tyngdekraften spiller en betydelig rolle i 3D-utskriftsprosessen, er oppførselen til materialer i rommet ikke godt forstått. Ved å studere hvordan titandioksidskum, et ofte brukt 3D-utskriftsmateriale, oppfører seg i mikrogravitasjon, har forskerteamet fått verdifull innsikt i parametrene som påvirker utskriftsprosessen.

Valget av titandioksid er spesielt fordelaktig for romapplikasjoner. Ikke bare er den lett og motstandsdyktig mot korrosjon, men den har også potensielle gruvemuligheter på månen. Månen inneholder forekomster av mineraler som ligner titandioksid, noe som betyr at fremtidige måneutforskere kan trekke ut det nødvendige utskriftsmaterialet direkte fra månens overflate, og spare transportkostnader.

I tillegg har titandioksid egenskaper som gjør det til et utmerket valg for astronaututstyr. Den kan blokkere nesten alt ultrafiolett (UV) lys som kommer fra solen, og gir et beskyttende skjold for astronauter. Videre kan mineralet utnytte lys for å lette nyttige kjemiske reaksjoner, som luft- og vannrensing.

Forskerne tar sikte på å fortsette sine eksperimenter ved å sende en 3D-printer på en seks måneders tur til ISS for å studere utskriftsprosessen i detalj.

Utviklingen av 3D-utskriftsteknologi i verdensrommet har potensial til å revolusjonere romutforskning og kolonisering. Astronauter kunne produsere ulike ressurser på forespørsel, alt fra romstasjonsdeler til nanosatellitter og til og med fullskala satellitter laget av utvunnet asteroidemateriale. Dessuten kan det bane vei for 3D-utskrift av habitater på månen og andre planeter, noe som minimerer behovet for oppdrag for gjenforsyning av last.

Denne forskningen åpner for spennende muligheter for fremtiden for romutforskning og viser viktigheten av å tilpasse teknologier for utenomjordiske miljøer. Når vi fortsetter å flytte grensene for romutforskning, kan 3D-utskrift i verdensrommet bli et viktig verktøy for astronauter for å bygge en bærekraftig tilstedeværelse utenfor jorden.

FAQ

Hva er 3D-utskrift? 3D-utskrift er en teknikk for å bygge tredimensjonale objekter ved å legge materialer på lag, vanligvis ved bruk av en skriver. Hvorfor er 3D-utskrift i verdensrommet viktig? 3D-utskrift i verdensrommet kan gjøre det mulig for astronauter å produsere nødvendige forsyninger og ressurser på forespørsel, redusere behovet for gjenforsyningsoppdrag fra jorden og gjøre langsiktige oppdrag utenfor ISS mer gjennomførbare. Hvorfor er titandioksid et godt valg for 3D-utskrift i verdensrommet? Titandioksid er lett, motstandsdyktig mot korrosjon og potensielt tilgjengelig for gruvedrift på månen. Den har også egenskaper som gjør den til et effektivt skjold mot ultrafiolett (UV) lys og kan fremme nyttige kjemiske reaksjoner. Hvordan kan 3D-utskrift i verdensrommet være til nytte for fremtidig romutforskning? Ved å gjøre det mulig for astronauter å produsere ressurser på forespørsel, kan 3D-utskrift i verdensrommet redusere behovet for gjenforsyningsoppdrag for last og bane vei for bygging av habitater på andre himmellegemer. Hva er de neste trinnene i denne forskningen? Forskerteamet planlegger å sende en 3D-printer til den internasjonale romstasjonen for en detaljert studie av utskriftsprosessen i mikrogravitasjon.

(Kilde: [URL til domenet til kildeartikkelen, f.eks. space.com])