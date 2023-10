Et sjeldent glimt: Lørdagens delvise måneformørkelse avslører naturens drama fra himmelen

Naturen er klar til å sette på et fantastisk himmelshow denne lørdagen, da en sjelden og fengslende delvis måneformørkelse er satt til å pryde nattehimmelen. Mellom 8.35 og 9.53 vil folk over hele landet få muligheten til å se et fantastisk "bitt" tatt ut av den nedre kanten av fullmånen. Et 80-minutters vindu presenterer et verdifullt øyeblikk som både entusiaster og himmelbeskuere gleder seg til.

I motsetning til en total måneformørkelse, hvor månen er fullstendig oppslukt av jordens skygge, vil dette være en delvis måneformørkelse – bare en del av månens overflate vil være nedsenket i skyggen. Under midten av formørkelsen, omtrent klokken 9.15, vil "bittet" være på sitt mest uttalte, og tilby en fortryllende visuell godbit for de som er heldige nok til å observere det.

David Moore, administrerende direktør i Astronomy Ireland, forklarer at måneformørkelser er en relativt sjelden forekomst i Irland. "Vanligvis kan man forvente å se en måneformørkelse hvert par år, men vårt ustadige vær betyr at vi kanskje må vente i et tiår for å få et glimt," legger han til. Moore er imidlertid fortsatt optimistisk med tanke på sjansene for at noen i landet vil være vitne til den kosmiske hendelsen, uavhengig av værforholdene.

Selv i møte med overskyet himmel er det fortsatt et glimt av håp. Med en varighet på 80 minutter gir det mulighet for en liten pause i skyene som kan avsløre forestillingen. Mr. Moore råder folk til å fortsette å sjekke himmelen hvert femte minutt, uavhengig av de opprinnelige utsiktene. Likevel, hvis været samarbeider, anbefaler han å stille inn en alarm til 9.15 - det optimale tidspunktet for å se den storslåtte "bitten" som vil manifestere seg på månens overflate.

Frances McCarthy, en lærer fra Blackrock Castle Observatory i Cork, forklarer at månen kan virke litt ufarget under formørkelsen. Når sollys klarer å sive gjennom jordens atmosfære og nå månen, kaster atmosfæren en "uklar" skygge, og gir en rødlig nyanse på månen. Dette fenomenet kan presentere en grå eller subtilt rødfarget måne, og tilby en enda mer fengslende visuell opplevelse.

For å minnes denne historiske begivenheten, planlegger Astronomy Ireland å presentere den delvise måneformørkelsen i en spesialutgave av magasinet. Organisasjonen inviterer også astronomientusiaster og fotografer til å bidra med sine beste fotografier fra formørkelsen, og fange den trollbindende magien som utspiller seg på nattehimmelen vår.