Astronauter fullfører oppgaver ombord på den internasjonale romstasjonen

Ti innbyggere bor for tiden på den internasjonale romstasjonen (ISS), som fungerer som et forskningslaboratorium og romhavn for internasjonalt samarbeid innen romutforskning. Tre nye besetningsmedlemmer ankom 19. september og har begynt å tilpasse seg livet i vektløshet.

Loral O'Hara fra NASA og Nikolai Chub fra Roscosmos er begge førstegangsbeboere i orbital, og de har allerede tatt på seg ulike vedlikeholdsoppgaver. O'Hara behandlet vannprøver for å vurdere vannkvaliteten ombord på stasjonen, mens Chub deltok i et eksperiment for å evaluere kardiovaskulær og respiratorisk funksjon.

De to nye besetningsmedlemmene, sammen med flyingeniør Oleg Kononenko fra Roscosmos, ble fraktet til ISS på romfartøyet Soyuz MS-24. Kononenko brukte deler av dagen på å overføre last fra Soyuz og tilpasse seg livet ombord på stasjonen.

Som forberedelse til deres avreise 27. september brukte astronaut Frank Rubio fra NASA, kommandør Sergey Prokopyev og flyingeniør Dmitri Petelin fra Roscosmos tid på å gjøre seg kjent med livet i bane og fullføre opplæring for manuell kontrollert nedstigning av romfartøyet Soyuz MS-23.

Andre besetningsmedlemmer på ekspedisjon 69 som ankom i august har satt seg inn i sine rutiner og er aktivt engasjert i ulike oppgaver. NASAs Jasmin Moghbeli samlet inn blodtrykksdata, Andreas Mogensen fra ESA testet et nytt lyssystem for å opprettholde døgnrytmen, Satoshi Furukawa fra JAXA utførte vedlikeholdsoppgaver på Internal Ball Camera, og Konstantin Borisov fra Roscosmos fokuserte på orbitale rørleggeroppgaver.

Besetningsmedlemmene på ISS fortsetter å jobbe med sine tildelte oppgaver, og bidrar til vitenskapelig forskning og studiet av verdensrommet.

