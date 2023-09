Det ekstremt store teleskopet: Låse opp universets hemmeligheter

Byggingen av Extremely Large Telescope (ELT) i Atacama-ørkenen i Chile pågår for tiden, med det ambisiøse målet om å lage det største teleskopet som noen gang er bygget. Med en primær speildiameter på 39 meter – litt mindre enn den ikoniske Triumfbuen i Paris – og en hovedstruktur som veier svimlende 3700 tonn, har ELT som mål å revolusjonere vår forståelse av universet.

I hjertet av ELT er et avansert bildeapparat kalt MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). Utviklet av Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) ved Paris-observatoriet, vil MICADO gjøre det mulig for ELT å fange detaljerte bilder av fjerne galakser, individuelle stjerner og til og med hjelpe i letingen etter eksoplaneter utenfor vårt eget solsystem.

En av utfordringene bakkebaserte observasjoner står overfor er turbulensen i jordens atmosfære, som forringer kvaliteten på bildene. For å kompensere for dette har ELT et adaptivt optikksystem. Yann Clenet fra LESIA forklarer at dette systemet måler deformasjonen av lys ved hjelp av en sensor, og bruker deretter korrigerende optikk – speil med aktuatorer – for å forbedre bildekvaliteten. En kraftig datamaskin bestemmer kommandoene som skal sendes til speilene, og sikrer optimal ytelse.

ELTs fem-speilkonfigurasjon vil gi astronomer enestående skarphet og klarhet i sine observasjoner. Med sin enorme størrelse og innovative teknologi lover ELT å låse opp ny innsikt i universets mysterier og utvide vår kunnskap om kosmos.

Definisjoner:

– Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations (MICADO): et avansert bildeapparat utviklet for Extremely Large Telescope

– Eksoplaneter: planeter som eksisterer utenfor vårt eget solsystem

– Adaptiv optikk: en teknikk som brukes til å kompensere for atmosfærisk turbulens i bakkebaserte observasjoner ved å måle og korrigere for deformasjon av lys