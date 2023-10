Utforsking av bevegelsesmønstre: En fellesskap blant organismer

Forskere ved Johns Hopkins University har gjort en bemerkelsesverdig observasjon angående bevegelsesmønstrene som vises av forskjellige organismer. Studien deres avslører at organismer, alt fra mikrober til mennesker, viser lignende bevegelsesmønstre for bedre å forstå og oppfatte omgivelsene. Denne forskningen har potensial til å påvirke disipliner som robotikk og kognitiv vitenskap.

Studien fokuserte på elektrisk knivfisk, en art kjent for å sende ut elektriske utladninger for å finne ly og unngå rovdyr. Forskerne la merke til at når lysene ble slått av, viste fisken hyppige frem og tilbake bevegelser, slik at de aktivt kunne føle miljøet sitt i mørkt vann. Omvendt, under godt opplyste forhold, svaiet knivfisken forsiktig med sjeldne utbrudd av raske bevegelser. Denne atferdsendringen ble tilskrevet fiskens behov for å utforske omgivelsene mer aktivt når usikkerheten er høy, og bytte tilbake til en mer stabil "utnyttelsesmodus" når usikkerheten avtar.

Interessant nok fant forskerne at denne modusbytteatferden ikke var begrenset til fisk alene. Ved å lage en modell for å simulere viktig sanseatferd, identifiserte de de samme sanseavhengige bevegelsene i andre organismer, inkludert amøber, møll, kakerlakker, flaggermus, mus og mennesker. Disse funnene viser at organismer på tvers av forskjellige arter har utviklet lignende strategier for å optimalisere deres oppfatning av verden.

Studiens implikasjoner strekker seg utover å forstå dyreadferd. Forskerne mener at deres innsikt kan brukes til å forbedre utformingen av søke- og redningsdroner, romrovere og andre autonome roboter. Ved å inkorporere disse sanseavhengige bevegelsesmønstrene i robotkontrollsystemer, håper forskerne å forbedre robotenes evne til å navigere og forstå omgivelsene deres.

Samlet sett kaster denne studien lys på sammenhengen mellom bevegelsesmønstre på tvers av forskjellige organismer. Den fremhever hvordan evolusjon har ført til konvergens av lignende løsninger, selv hos arter som er langt fra hverandre på livets tre. Videre utforskning av ubevisste sansebevegelser i dyr og andre levende organismer lover å utdype vår forståelse av kognisjon og potensielt inspirere til innovative fremskritt innen robotikk.

