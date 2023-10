Nye funn i grafen: ukonvensjonell magnetisme og ferro-valleytricity

Forskere ved MIT har gjort en overraskende oppdagelse om egenskapene til grafen, et enkelt, atomtynt ark med grafitt. De fant at når grafen er stablet i fem lag i et romboedrisk mønster, får det en sjelden tilstand kjent som "multiferroisk". I denne tilstanden viser grafen både ukonvensjonell magnetisme og en eksotisk elektronisk oppførsel som kalles ferro-valleytricity. Dette er første gang denne egenskapen er observert i fem lag med grafen, og ikke i færre lag. Oppdagelsen av denne egenskapen kan ha viktige implikasjoner for utformingen av datalagringsenheter for klassiske og kvantedatamaskiner, siden det kan øke lagringskapasiteten og redusere energiforbruket.

Grafen, som består av et sekskantet gitter av karbonatomer, er kjent for sin eksepsjonelle styrke til tross for sin ekstremt tynne struktur. I denne studien var forskerne interessert i å utforske om grafen kunne vise multiferroisk oppførsel, der flere egenskaper koordinerer for å vise flere foretrukne tilstander. Multiferroiske materialer har potensial til å forbedre hastigheten og energikostnadene til harddisker, som for tiden er avhengige av en energikrevende og langsom prosess for å bytte magnetiske domener.

Forskerne fant at en struktur av fem grafenlag stablet i et romboedrisk mønster kan vise multiferroisk oppførsel. Denne strukturen tillater langsom bevegelse av elektroner og deres effektive interaksjon med andre elektroner. Ved å forsiktig eksfoliere individuelle grafittflak og identifisere de med fem lag arrangert naturlig i et romboedrisk mønster, var forskerne i stand til å studere den multiferroiske oppførselen til grafen.

Denne oppdagelsen åpner for nye muligheter for bruk av grafen i ulike elektroniske applikasjoner. Ved å utnytte dens unike egenskaper, kan ingeniører være i stand til å utvikle mer effektive og høykapasitets datalagringsenheter. Studien ble publisert i tidsskriftet Nature.

