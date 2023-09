Den uventede oppdagelsen av enorme hydrogenforekomster i Øst-Frankrike

I utkanten av Folschviller, en liten by i Øst-Frankrike, har tre upretensiøse skur vakt betydelig oppmerksomhet fra forskere, journalister og publikum. Disse skurene sitter over et borehull som opprinnelig ble boret i 2006 og som nå har plass til et gassmålesystem kalt SysMoG. Opprinnelig designet for å oppdage underjordiske metankonsentrasjoner, gjorde SysMoG en overraskende oppdagelse under sin utforskning - høye konsentrasjoner av hydrogen.

På 1,100 meters dyp når konsentrasjonen av oppløst hydrogen 14 prosent, og den kan være så høy som 90 prosent på 3,000 meter. Disse ekstraordinære funnene tyder på at Lorraine-regionen, inkludert Folschviller, kan huse en av de største kjente hydrogenforekomstene i verden, med anslagsvis 46 millioner tonn hvitt hydrogen.

Oppdagelsen av disse hydrogenforekomstene var et uventet resultat av Regalor-prosjektet, som hadde som mål å undersøke muligheten for metanproduksjon i Lorraine-regionen. Prosjektet søkte også å undersøke tilstedeværelsen av andre gasser. Etter opphør av kullproduksjon i Lorraine i 2004, foreslo Francaise de L'Energie å utvinne metan fra regionens kullfelt. Den regionale regjeringen hentet ekspertisen til Laboratoire GeoRessources for å bestemme prosjektets levedyktighet, noe som førte til utviklingen av SysMoG i samarbeid med Solexperts, et fransk-sveitsisk selskap.

SysMoG er utstyrt med en patentert sonde som kan senkes ned til 1,500 meters dyp. Ved å bruke en membran for å skille gasser fra vann, muliggjør sonden utvinning av gasser for overflateanalyse. Tidligere har tilstedeværelsen av underjordiske gasser nødvendiggjort å bringe vann til overflaten og avgassing det.

Innledende målinger i borehullet viste at 99 prosent av den oppløste gassen på 600 meter var metan, hvorav 1 prosent var hydrogen. Men etter hvert som teamet gikk dypere, observerte de en jevn økning i hydrogenkonsentrasjonen. I bunnen av borehullet utgjorde hydrogen rundt 20 prosent av den oppløste gassen.

For å undersøke hydrogenkonsentrasjonen videre, planlegger forskerne å måle tre andre borehull på lignende dybder. Hvis hydrogenkonsentrasjonen forblir høy sideveis, innebærer neste trinn å bore et 3,000 meter langt borehull for å validere hvordan hydrogenkonsentrasjonen utvikler seg med dybden. Denne bestrebelsen vil også avgjøre om hydrogenet er tilstede i oppløst eller gassform.

Oppdagelsen av disse hydrogenforekomstene kan ha dype implikasjoner for fremtiden for ren energi. Med hydrogen som blir hyllet som en betydelig drivstoffkandidat på grunn av dets potensial for netto-nullutslipp, kan overfloden av "hvitt hydrogen" i Lorraine-regionen i stor grad bidra til den globale overgangen til ren energi.

Definisjoner:

– SysMoG: Et gassmålesystem som brukes til å måle underjordiske gasskonsentrasjoner.

– Metan: En fargeløs og luktfri gass, ofte assosiert med naturgass og en potensiell energikilde.

– Borehull: Et smalt hull boret ned i bakken for å utvinne naturressurser eller utføre geologiske studier.

– Hydrogen: En fargeløs gass som kan brukes som drivstoffkilde på grunn av det høye energiinnholdet.

– Lorraine: En region i Øst-Frankrike kjent for sin kullproduksjon.

kilder:

– Jacques Pironon, forskningsdirektør ved GeoRessources lab ved Université de Lorraine

– Dhananjay Khadilkar, journalist med base i Paris