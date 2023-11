Babyer utvikler romlig bevissthet ved fire måneder gamle, viser studien

Ny forskning fra University of Birmingham har avslørt at babyer helt ned til fire måneder gamle kan forstå samspillet mellom kroppen og det omkringliggende rommet. Ved å utføre et taktilt og visuelt eksperiment fant studien at spedbarns hjerner er i stand til å koble sammen syn og berøring, noe som bidrar til deres romlige bevissthet. Denne banebrytende oppdagelsen gir verdifull innsikt i den tidlige utviklingen av selvbevissthet hos spedbarn.

Ved å bruke en ny eksperimentell tilnærming, viste eksperter fra Birmingham BabyLab babyer en bevegelig ball på en skjerm som nærmet seg eller beveget seg bort fra dem. Under denne prosessen fikk babyene en mild vibrasjon på hendene når ballen var nærmest dem, mens hjerneaktiviteten ble overvåket. Forskerne oppdaget at selv ved bare fire måneder gamle, viste babyer økt somatosensorisk (taktil) hjerneaktivitet når berøringen ble innledet av en gjenstand som beveget seg mot dem.

Dr. Giulia Orioli, hovedforskeren i studien, forklarte at disse funnene tyder på at babyer har en naturlig evne til å oppfatte rommet rundt seg og forstå hvordan kroppen deres samhandler i det rommet. Denne tidlige sensoriske integrasjonen, kjent som peripersonlig rom, er et viktig aspekt ved menneskelig bevissthet. Oppdagelsen reiser spennende spørsmål om i hvilken grad disse evnene er medfødt eller lært.

Studien undersøkte også reaksjonene til eldre spedbarn når de ble uventet berørt etter at ballen på skjermen beveget seg bort fra dem. Forskerne observerte at 8 måneder gamle babyer viste tegn til overraskelse i hjerneaktiviteten, noe som indikerer at de ikke forutså berøringen basert på den visuelle retningen til det bevegelige objektet. Dette tyder på at når babyer utvikler seg gjennom det første leveåret, utvikler hjernen deres en mer sofistikert bevissthet om kroppens tilstedeværelse i rommet.

Forskerne planlegger å fortsette sin undersøkelse ved å inkludere deltakere fra ulike aldersgrupper, alt fra nyfødte til voksne. Innsikten man får fra å studere hjerneaktivitet hos voksne kan kaste lys over utviklingen av spedbarns multisensoriske evner. I tillegg håper teamet å undersøke om nyfødte babyer også viser tegn på å oppfatte kroppens posisjon i rommet, noe som kan gi en dypere forståelse av opprinnelsen til menneskelig bevissthet.

Ved å avdekke mysteriene rundt spedbarns romlige bevissthet, bidrar denne forskningen ikke bare til vår forståelse av tidlig menneskelig utvikling, men legger også grunnlaget for videre studier som utforsker de komplekse kognitive prosessene som ligger til grunn for vår oppfatning av verden.

Spørsmål og svar

1. Kan babyer så unge som fire måneder gamle forstå romlig bevissthet?

Ja, ifølge en studie fra University of Birmingham, viser babyer på fire måneder en forståelse av hvordan kroppen deres samhandler med rommet rundt dem.

2. Hvordan ble studien gjennomført?

Forskerne viste babyer en bevegelig ball på en skjerm, som nærmet seg eller beveget seg bort fra dem. Babyene fikk en mild vibrasjon på hendene når ballen var nærmest dem, mens hjerneaktiviteten ble målt.

3. Hva fant studien?

Studien fant at babyer viste forbedret somatosensorisk hjerneaktivitet når en berøring ble innledet av en gjenstand som beveget seg mot dem, noe som indikerer deres evne til å koble syn og berøring.

4. Hva betyr dette for utviklingen av selvbevissthet hos spedbarn?

Funnene tyder på at spedbarns hjerner er koblet til å koble sammen sensorisk informasjon og oppfatte rommet rundt dem. Denne tidlige utviklingen av romlig bevissthet bidrar til selvbevissthet.

5. Er disse evnene medfødte eller lærte?

Studien reiser spørsmål om opprinnelsen til disse evnene. Mens mer forskning er nødvendig, tyder funnene på at spedbarn selv i ung alder viser medfødte evner til å oppfatte kroppens posisjon i rommet.

Kilde: University of Birmingham (universityofbirmingham.ac.uk)