The Future of Space Exploration: En samtale med NASAs Eric Ianson

I et kommende foredrag med tittelen "Planeter og asteroider og måner ... herregud!", vil Eric Ianson, visedirektør for Planetary Science Division ved NASAs hovedkvarter, diskutere NASAs siste og mest spennende bestrebelser innen romutforskning. Dette inkluderer innsamling av prøver fra overflaten til Mars, en demonstrasjon av planetarisk forsvar ved å med vilje krasje et romfartøy inn i en asteroide, og utforskningen av Jupiters måne Europa og dets isdekkede hav.

Milepælene som unge mennesker kan forvente å være vitne til i løpet av livet innen romutforskning er vanskelig å forutsi, ettersom teknologien utvikler seg raskt og interessene endres. Det er imidlertid visse trender som kan identifiseres. Menneskets retur til månen og den eventuelle landingen av astronauter på Mars er i horisonten. Robotoppdrag til forskjellige planeter, måner og små kropper i solsystemet vil fortsette, med fokus på destinasjoner som Jupiters måne Europa, Saturns måne Titan og Uranus. Det vil også være fremskritt når det gjelder å identifisere beboelige verdener utenfor vårt solsystem.

NASAs rolle i å oppnå de neste store romgjennombruddene er avgjørende, selv om private selskaper som SpaceX spiller en stadig viktigere rolle i romfart. Mens private selskaper har en forretningsmotivasjon, er NASA finansiert for å oppnå spesifikke vitenskaps-, utforsknings- eller teknologimål. Samarbeid med industrien er vanlig, men det er tilfeller der NASA utvikler spesialiserte instrumenter eller romfartøy internt, som Mars-rovere og Europa Clipper-romfartøyet.

Den nylige prestasjonen med at Indias romprogram lander på månens sørpol er prisverdig. NASA verdsetter internasjonalt samarbeid og anerkjenner viktigheten av å dele oppdragsdata til fordel for vitenskapelige oppdagelser. De oppfordrer sine internasjonale kolleger til å gjøre det samme, og fremmer fredelig utforskning av verdensrommet.

På spørsmål om favorittfilmen eller TV-serien hans om rom- eller romutforskning, nevnte Eric Ianson flere favoritter, inkludert «Apollo 13», «The Martian» og «The Empire Strikes Back». Imidlertid valgte han til slutt "The Right Stuff" som sitt beste valg. Filmen skildrer historien om de originale Mercury Seven-astronautene og fanger fantasien og utfordringene til romfart i en tid da den gikk fra science fiction til virkelighet.

Eric Iansons Wilder Penfield-foredrag er planlagt til 13. november kl. 4 i The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Definisjon:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, USAs sivile romfartsorganisasjon som er ansvarlig for landets romutforskning og -forskning.

Mars Exploration Program - Et NASA-program fokusert på utforskning av Mars, inkludert studiet av planetens klima, geologi og potensial for å støtte liv.

Radioisotope Power Systems Program - Et NASA-program som utvikler og vedlikeholder bruken av radioisotopkraftsystemer, som gir elektrisitet til dype romoppdrag ved å bruke varmen som genereres fra forfallet av radioaktive isotoper.

Planetarisk forsvar – Studiet og utviklingen av metoder for å beskytte jorden mot potensielle påvirkningshendelser fra asteroider eller kometer.

Europa - En av Jupiters måner som antas å ha et hav av flytende vann under overflaten under den iskalde skorpen.

Kommersielle månenyttelasttjenester – Et program som tar sikte på å levere vitenskapelige og teknologiske oppdrag til Månen gjennom partnerskap med kommersielle selskaper.

Perseverance Rover – Et NASA-oppdrag til Mars som tar sikte på å utforske planetens beboelighet, søke tegn på eldgammelt liv og samle prøver for potensiell retur til jorden.

James Webb Space Telescope – Et kommende romteleskop som skal lanseres i 2021, designet for å være det kraftigste romteleskopet som noen gang er bygget.

Artemis Program - Et NASA-program som tar sikte på å lande "den første kvinnen og den neste mannen" på månen innen 2024.

Kilde: Ingen nettadresser oppgitt.