The Hidden Colonialism in Space Exploration: Challenge the Discourse of Peace

Romutforskning har lenge vært rettferdiggjort som et fredelig forsøk på å forbedre menneskeheten, med retorikk som understreker de inkluderende fordelene for alle nasjoner. Imidlertid skjuler denne fortellingen de underliggende koloniale forholdene som fortsetter å forme romutforskningen. Mens konseptet om inkludering og løftet om teknologiske fremskritt kan inspirere enkeltpersoner til å bli med i romindustrien, opprettholder de til slutt de kapitalistiske konstruksjonene av romutforskning.

En ofte brukt begrunnelse for romutforskning er utviklingen av flerbruksteknologi og spin-offs som har praktiske anvendelser på jorden. Disse spin-offs, som minneskummadrasser og teknologi for fjerning av landminer, feires av NASA som fordelaktige resultater av romutforskning. Det er imidlertid viktig å stille spørsmål ved hvorfor ressurser ikke investeres direkte i å løse disse problemene i stedet for å vente på potensielle løsninger fra romutforskning.

For å fullt ut forstå forholdet mellom romutforskning og kolonialitet, må vi erkjenne den historiske konteksten. Etableringen av selve NASA var forankret i den amerikanske regjeringens mål om å utnytte plass til politisk, kulturell og materiell gevinst. Denne utnyttelsen, skjult under dekke av fredelig utforskning, stemmer overens med kolonialitetens logikk. Utforskningen av verdensrommet har alltid handlet om utnyttelse av rommet, forsterkning av kraftdynamikk og ressursutvinning.

Et notat fra 1950-tallet illustrerer denne tankegangen ytterligere, som skisserer at utnyttelse av rommet krever utforskning og kontroll. Denne formelen, som kan refereres til som Killian-formelen, fremhever kjerneelementene i kolonialitet ved å redusere naturen og menneskeheten til ressurser og utnyttere. Denne formelen har formet USAs rompolitikk og fortsetter å påvirke både nasjonalstater og private selskaper som er involvert i romutforskning.

Begrunnelsen for romutforskning har utviklet seg over tid, men de har konsekvent tjent interessene til en nasjonalstat eller et kapitalistisk system. Under den kalde krigen ble romutforskning brukt som en form for myk makt for å vise frem teknologisk overlegenhet og fremme demokratiets og kapitalismens overlegenhet over kommunismen. Disse strukturene, gjennomsyret av militarisme og arbeidspraksis under kapitalismen, opprettholder imidlertid vold og forsterker forestillingen om modernitet som et krigsparadigme.

Forestillingen om "fred" i diskursen om romutforskning er villedende ettersom den er på linje med modernitetens normaliserte vold. Normalisert vold har ulike former, fra rasisert vold fra statlige aktører til umenneskelig arbeidspraksis og historisk revisjonisme. Denne oppfatningen av fred klarer ikke å erkjenne den iboende volden i det nåværende verdenssystemet.

Mens romutforskning har potensiale for vitenskapelig fremgang og teknologisk innovasjon, er det viktig å stille spørsmål ved den underliggende maktdynamikken og konsekvensene av å opprettholde koloniale forhold. Å anerkjenne den skjulte kolonialismen i retorikken og praksisene for romutforskning er avgjørende for å skape en mer rettferdig og rettferdig fremtid i utforskningen av det ytre rom.

kilder:

– Memo fra Institute for Astronomical Science, datert februar 1958, med tittelen “De foreløpige observasjonene for organisasjonen for utnyttelse av verdensrommet”

– «Introduction to Outer Space»-dokument fra 1958

– Aníbal Quijanos begrep om kolonialitet

– Dekolonial teoretiker Nelson Maldonado-Torres sitt arbeid med modernitet som krigens paradigme