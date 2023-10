Vindens rolle i smeltende isark på Grønland og Antarktis

Forskere ved University of California, Irvine og Utrecht University har funnet ut at overflateisen på Grønland har smeltet i økende grad de siste tiårene, mens trenden i Antarktis har gått i motsatt retning. For en studie publisert i American Geophysical Union-tidsskriftet Geophysical Research Letters, fokuserte forskerne på rollen til Foehn og katabatiske vinder, vindkast nedover skråningene som bringer varm, tørr luft i kontakt med isbreer. De oppdaget at smeltingen av Grønlandsisen knyttet til disse vindene har økt med mer enn 10 % de siste 20 årene, mens vindens påvirkning på Antarktis-isen har redusert med 32 %.

Forskningen viste at nedoverbakkevindene er ansvarlige for en betydelig mengde issmelting på overflaten i begge regioner. Overflateissmelting forårsaker avrenning og hydrofraktur på ishyllen, øker ferskvannsstrømmen til havene og bidrar til stigende havnivåer. Imidlertid har oppførselen til global oppvarming på den nordlige og sørlige halvkule ført til kontrasterende utfall på Grønland og Antarktis.

På Grønland blir vinddrevet overflatesmelting forverret av øyas oppvarming, og sollyset alene er tilstrekkelig til å smelte isen. Kombinasjonen av 10 % vekst i vinddrevet smelte og varmere overflatelufttemperaturer har resultert i en 34 % økning i total overflateissmelting. Forfatterne tilskriver dette resultatet delvis påvirkningen av global oppvarming på den nordatlantiske oscillasjonen, som har brakt varm luft til Grønland og andre arktiske områder.

Motsatt har den totale overflatesmeltingen i Antarktis sunket med omtrent 15 % siden 2000. Reduksjonen skyldes imidlertid i stor grad en nedgang på 32 % i nedoverbakke vindgenerert smelte på den antarktiske halvøya, hvor to sårbare isbremmer allerede har kollapset. Den fortsatte utvinningen av det antarktiske stratosfæriske ozonhullet, oppdaget på 1980-tallet, bidrar midlertidig til å isolere overflaten fra ytterligere smelting.

Forskerne understreker viktigheten av å overvåke og modellere issmelting både på Grønland og Antarktis, samt å studere forholdet mellom vind og is i sammenheng med klimaendringer. De håper at denne forskningen vil bidra til å styrke jordsystemmodellene som brukes i klimavitenskap.

Denne studien ble utført av forskere fra University of California, Irvine og Utrecht University, med økonomisk støtte fra US Department of Energy, National Science Foundation og den nederlandske organisasjonen for vitenskapelig forskning.

Kilder: University of California, Irvine og Utrecht University