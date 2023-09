Det forhistoriske rovdyret: en ammonitt funnet i en fossil fisk

Forskere har gjort en ekstraordinær oppdagelse mens de undersøkte en godt bevart ammonitt og en fossil fisk den ble funnet sammen med. Det overraskende funnet avslørte at fisken faktisk hadde svelget den store ammonitten, en forekomst som aldri har vært observert før. Ammonitten, en type blekksprut som ble utryddet for millioner av år siden, kan ha fått fisken til å drukne eller blokkere fordøyelseskanalen, noe som har resultert i fatale konsekvenser for rovdyret.

Fossilet, oppdaget i Tyskland i 1977, har vært i samlingen til Statens naturhistoriske museum i Stuttgart. To forskere fra museet, Samuel Cooper og Erin Maxwell, publiserte nylig en artikkel i Geological Magazine som beskrev fisken og ammonitten den konsumerte. Fiskearten Pachycormus macropterus tilhørte en utdødd gruppe marine strålefinnede fisker kalt pachycormider. Disse fiskene kan variere fra små størrelser opp til 50 fot lange. Mens dietten til pachycormids ikke er fullt ut forstått, fant forskerne bevis på at de hovedsakelig var rettet mot bløtdyr med myk kropp og mindre fisk.

Oppdagelsen av fisken med ammonitten inni er viktig fordi den gir innsikt i fôringsatferden og kostholdet til pachycormids. Den slår fast at fisken av og til konsumerte ikke-shell blekkspruter, noe som motsier tidligere antakelser om kostholdet. I følge Adiel Klompmaker, en kurator for paleontologi ved University of Alabama Museums, er dette funnet bemerkelsesverdig og hjelper til med å rekonstruere eldgamle næringsnett mer nøyaktig.

Plasseringen av ammonitten i fiskens kropp og fraværet av visse bein som antyder nedbrytning støtter sterkt teorien om at fisken svelget ammonitten mens den levde. Selv om det er tidligere bevis på at fisk ved et uhell konsumerte små ammonittlarver, tyder denne nye oppdagelsen på at det ikke var tilfeldig å svelge hele ammonitten.

Dette uvanlige fossiliserte funnet gir verdifull informasjon om eldgamle marine økosystemer og kaster lys over matvanene til forhistoriske marine rovdyr. Den demonstrerer den komplekse interaksjonen og dynamikken som eksisterte mellom arter for millioner av år siden, og presser vår forståelse av forhistorisk liv enda lenger.

