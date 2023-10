Ny innsikt i fiskens evolusjonshistorie

En banebrytende studie utført av forskere ved Yale University har kastet nytt lys over fiskens evolusjonshistorie. I en oppdatert og revidert versjon av fisken Tree of Life har iktyologene Thomas J. Near og Christine E. Thacker identifisert overraskende sammenhenger mellom forskjellige fiskearter, og gir et nytt perspektiv på deres forhold.

Tidligere ble strålefinnede fisker klassifisert basert på observerbare egenskaper og fysiske strukturer, som ikke fanget opp hele omfanget av deres genetiske forhold. Near og Thacker inkorporerte århundrer med vitenskapelig litteratur og genetiske data for å lage et mer omfattende klassifiseringssystem.

Studien avslører at rørøyne, en båndformet dyphavsfisk med særegne rørøyne, og torsk, en kommersielt viktig fisk, faktisk er søskenbarn. Begge tilhører ordenen Gadiformes. Denne oppdagelsen utfordrer tidligere antakelser og fremhever viktigheten av genetisk analyse for å forstå evolusjonære avstamninger.

Near og Thackers forskning fokuserte også på å konsolidere og omklassifisere ulike fiskegrupper. Ved å analysere felles aner, definerte de 97 inkluderende grupper som omfatter 830 avstamninger. Spesielt eliminerte de overflødige gruppenavn og kombinerte relaterte familier til større bestillinger. For eksempel ble rørøyne omklassifisert som Gadiformes, og understreket deres genetiske likhet med torsk og andre beslektede arter.

Disse funnene har betydelige implikasjoner for feltet iktyologi. Det reviderte Tree of Life gir forskere et omfattende veikart for fiskemangfold og gir ny innsikt i forholdet mellom ulike fiskearter. Den har allerede blitt hyllet som en landemerkestudie, med virkningen som gjenlyder over hele det vitenskapelige samfunnet.

Avslutningsvis har studien til Near og Thacker revolusjonert vår forståelse av fiskens evolusjon. Ved å inkorporere genetisk analyse og konsolidere fiskegrupper har de avslørt overraskende sammenhenger og gitt et enhetlig klassifiseringssystem. Denne forskningen fungerer som et grunnlag for fremtidige studier innen iktyologi, og inspirerer til videre utforskning av fiskens mangfoldige og fascinerende verden.

