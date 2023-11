NASAs Lucy-romfartøy forbereder seg på første asteroidemøte

NASAs romfartøy Lucy forbereder seg på sitt etterlengtede første asteroidemøte 1. november. Lucys oppdrag er å utforske de trojanske Jupiter-asteroidene, som antas å være rester av den tidlige dannelsen av planeter. Den kommende forbiflyvningen vil markere en avgjørende milepæl ettersom Lucy tester terminalsporingssystemet og midlertidig stanser kommunikasjonen med Jorden.

Lucys optiske navigasjonsteam har bekreftet at en nylig banekorrigeringsmanøver har lykkes med å justere romfartøyet for møtet med den lille hovedbelteasteroiden Dinkinesh. Romfartøyet forventes å passere omtrent 265 km fra asteroiden klokken 425:12 EDT.

Når Lucy kommer nærmere Dinkinesh, vil den aktivere sitt terminalsporingssystem, som aktivt vil overvåke asteroidens posisjon. På grunn av asteroidens lille størrelse, forventes ikke systemet å spore den fullt ut før bare minutter før den nærmeste tilnærmingen. Terminalsporingssystemet vil autonomt justere romfartøyets orientering for å sikre at vitenskapelige instrumenter fanger data mens Lucy suser forbi med en hastighet på rundt 10,000 4.5 mph (XNUMX m/s). Denne forbiflyvningen vil tjene som en avgjørende test for terminalsporingssystemet under reelle romfartsforhold.

Under innflygingen til Dinkinesh vil Lucy reposisjonere seg for å kontinuerlig spore asteroiden, og flytte antennen med høy forsterkning bort fra jorden. Dette betyr at kommunikasjonen med Jorden vil bli midlertidig avbrutt inntil romfartøyet fullfører møtesekvensen og justerer antennen tilbake mot Jorden. Etter forbiflyvningen vil Lucy overføre bilder, vitenskapelige data og teknisk informasjon i løpet av de kommende ukene.

Det kommende møtet med Dinkinesh er et betydelig skritt fremover for Lucy-oppdraget og vil bidra til vår forståelse av de gamle trojanske asteroidene. Gjennom utforskningen av disse relikviene fra solsystemets tidlige dager håper forskere å avdekke mysteriene rundt planetdannelse og få innsikt i historien til vårt kosmiske nabolag.

