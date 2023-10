Nye bevis tyder på at mennesker ankom Nord-Amerika tidligere enn tidligere antatt

By

En fersk analyse av menneskelige fotavtrykk ved White Sands nasjonalpark i New Mexico har gitt nye bevis på at mennesker kan ha kommet til Nord-Amerika mye tidligere enn tidligere antatt. Fotavtrykkene, som antas å være over 23,000 XNUMX år gamle, har vært et poeng av kontrovers på grunn av bekymringer om nøyaktigheten til dateringsmetoder.

En ny studie publisert i tidsskriftet Science har imidlertid kastet lys over denne problemstillingen. Forskerne utførte tester på pollen som ble blandet med fotsporene og andre elementer som ble funnet i sedimentet. Analysen støttet alderen på fotsporene, og bekreftet videre at mennesker faktisk var til stede i Nord-Amerika under toppen av den siste istiden.

Tradisjonelt ble det antatt at mennesker ankom Nord-Amerika for mellom 13,000 16,000 og XNUMX XNUMX år siden. Imidlertid utfordrer dette nye beviset den teorien. Fotsporene gir innsikt i personene som etterlot dem. Mange av fotavtrykkene tilhørte barn og tenåringer, noe som tyder på et mangfoldig utvalg av individer.

Dessuten avslørte oppdagelsen av en kilometer lang strekning med spor som antas å ha tilhørt en kvinne sporadisk tilstedeværelse av småbarnsstore fotavtrykk ved siden av hennes. Dette antyder en mulig familieenhet og gir et innblikk i livet til mennesker i løpet av den tidsperioden.

Implikasjonene av denne forskningen er betydelige. Det antyder at mennesker var til stede i Nord-Amerika mye tidligere enn tidligere antatt, og det bidrar til vår forståelse av deres bevegelser og interaksjoner under istiden. Studien tjener som en påminnelse om at kunnskapen vår om historie stadig utvikler seg etter hvert som nye bevis dukker opp og analyseteknikkene våre forbedres.

