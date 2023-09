ESAs Aeolus Satellite fullfører et vellykket oppdrag med TROPOS-involvering

ESAs Aeolus-satellitt har avsluttet sitt banebrytende oppdrag for å skaffe globale vindprofiler. Leibniz Institute for Tropospheric Research (TROPOS) spilte en viktig rolle i oppdragets suksess, og ga kontinuerlige referansemålinger for valideringsformål og bidro til utviklingen av produkter med aerosoloptiske egenskaper.

Aeolus ble lansert i 2018 og kretset rundt jorden i nesten fem år, og samlet vertikale profiler av vindhastighet og tilbakespredning av skyer og aerosoler. TROPOS var involvert i hele oppdraget, og sikret datakvalitet og støttet ekstern validering med europeiske partnere. Selv etter at oppdraget er fullført, vil TROPOS fortsette å jobbe med Aeolus Data, Innovation, and Science Cluster (DISC)-prosjektet, med sikte på å forbedre dataprodukter og forbedre den vitenskapelige effekten av oppdraget.

I de siste øyeblikkene gjennomførte Aeolus en serie eksperimenter med slutten av livet til fordel for fremtidige lidar-oppdrag. Et bemerkelsesverdig eksperiment innebar å vippe laseren for å måle vertikale vinder over dype konvektive skysystemer. Denne analysen vil bidra til å kvantifisere virkningen av vertikale luftbevegelser på eksisterende forutsetninger. TROPOS deltok også i en ATLID-test, som simulerte lidar-instrumentet til EarthCARE, et fremtidig satellittoppdrag.

TROPOS uttrykte blandede følelser da de så Aeolus kontrollerte gjeninntreden. Selv om de var triste over dens bortgang, var de også stolte over å ha bidratt til suksessen til dette banebrytende oppdraget. Når vi ser fremover, er TROPOS nå fokusert på å jobbe med Aeolus DISC-prosjektet for å validere reprosesserte aerosolprodukter og utforske nye applikasjoner for det atmosfæriske vitenskapsmiljøet.

I tillegg er TROPOS tungt involvert i forberedelsene til det kommende EarthCARE-oppdraget, planlagt lansert i 2024. De leder utviklingen av prosessorer for ATLID lidar og skyprodukter for Multi-Spectral Imager (MSI). TROPOS vil også validere EarthCARE-målinger ved å bruke sine bakkebaserte målesteder over hele kloden.

Med Aeolus' arv fortsatt skinner sterkt, forblir TROPOS dedikert til å fremme atmosfærisk vitenskap, flytte grensene for å forstå og forutsi planetens komplekse værsystemer.

Kilde: TROPOS Institute og ESAs Aeolus-oppdrag