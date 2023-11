Ny innsikt i den globale distribusjonen av filamentøse virusinfeksjoner i koraller

Stony coral tissue loss disease (SCTLD) har skapt kaos på korallkolonier i Karibia siden 2014, noe som har resultert i betydelige tap av korallpopulasjoner. Mens forskere har undersøkt rollen til bakterier i SCTLD, forblir årsaken uidentifisert. En fersk studie har imidlertid kastet lys over en annen potensiell aktør innen sykdommen: filamentøse virus.

Et team av forskere brukte transmisjonselektronmikroskopi (TEM) for å undersøke tilstedeværelsen av filamentøse viruslignende partikler (VLPs) i de endosymbiotiske dinoflagellatene til koraller, kjent som Symbiodiniaceae. Forskerne analyserte stillehavskoraller, inkludert Acropora hyacinthus og Porites cf lobata, og oppdaget at over 60 % av Symbiodiniaceae-celler (slekten Cladocopium) inneholdt VLP-er. Interessant nok var forekomsten av VLP høyere i Symbiodiniaceae fra kolonier som opplevde varmestress.

Studien fant dessuten at utviste Symbiodiniaceae fra A. hyacinthus også inneholdt filamentøse VLP-er, og disse cellene var mer nedbrutt sammenlignet med hospiterte motstykker. Disse VLP-ene varierte i lengde fra omtrent 150 til 1500 nanometer og hadde en diameter på 16–37 nanometer, noe som indikerer forskjellige stadier i en replikasjonssyklus.

I motsetning til tidligere tro, ble ikke filamentøse VLP bare observert i SCTLD-påvirkede koraller eller spesifikke revregioner. Studien avdekket filamentøse VLP-er i forskjellige Symbiodiniaceae-linjer, inkludert Breviolum, Cladocopium og Durusdinium. Dette funnet utfordrer forestillingen om at filamentøse virus er eksklusive for bestemte Symbiodiniaceae-slekter.

Mens rollen til filamentøse VLP-er i SCTLD fortsatt er usikker, tyder denne forskningen på at disse virusene er utbredt og ofte infiserer Symbiodiniaceae. For å få en bedre forståelse av deres innvirkning på korallkolonier, bør fremtidige studier fokusere på genomisk karakterisering av disse virusene og empiriske tester av deres effekter på Symbiodiniaceae.

Samlet sett gir denne studien ny innsikt i den globale distribusjonen av filamentøse virusinfeksjoner i koraller. Ved å avdekke utbredelsen og mangfoldet av disse virusene, kan forskere videre utforske deres rolle i korallsykdommer og potensielt utvikle målrettede intervensjoner for å dempe effektene av SCTLD.

Spørsmål og svar

Hva er SCTLD?

Stony coral tissue loss disease (SCTLD) er en svært smittsom sykdom som har forårsaket betydelige tap av korallkolonier i Karibia siden 2014.

Hva er filamentøse virus?

Filamentøse virus er viruslignende partikler (VLP) som har en langstrakt form som ligner filamenter. De er assosiert med ulike sykdommer i planter og har nylig blitt oppdaget i koraller.

Finnes filamentøse VLPer bare i SCTLD-påvirkede koraller?

Nei, filamentøse VLP-er er påvist i både SCTLD-påvirkede og tilsynelatende friske koraller, så vel som i forskjellige revregioner. De er ikke eksklusive for spesifikke korallarter eller slekter.

Hva er betydningen av denne forskningen?

Denne studien fremhever den utbredte tilstedeværelsen av filamentøse virusinfeksjoner i Symbiodiniaceae, de endosymbiotiske dinoflagellatene til koraller. Det utfordrer eksisterende antakelser om assosiasjonen mellom filamentøse virus og SCTLD og åpner nye veier for å undersøke deres rolle i korallsykdommer.