Utforsker virkningen av intense røntgenpulser på materialstrukturer

I over et århundre har fysikere stolt på røntgenspredning for å undersøke de intrikate strukturene til forskjellige materialer. I nyere tid har X-ray free-electron lasers (XFELs) blitt et populært valg på grunn av deres evne til å sende ut intense femtosekundpulser. Spørsmålet oppstår imidlertid: hvordan påvirker disse kraftige pulsene selve strukturene de har som mål å studere?

En gruppe internasjonale forskere forsøkte å belyse dette emnet ved å utføre et eksperiment med en femtosekund XFEL fokusert på en silisiumnanokrystallprøve. Funnene deres, publisert i Physical Review Letters, avslørte en betydelig reduksjon i røntgendiffraksjonsintensitet når stråleintensiteten oversteg en spesifikk terskel. Gjennom simuleringer var de i stand til å avdekke de første femtosekundene av lys-materie-interaksjonen, noe som førte til at atomene i materialet ble forvrengt.

Tidligere har studier på material-puls-interaksjoner innenfor dette intensitetsområdet primært fokusert på materialer i gassfasen. For å løse dette gapet, utførte forskerne eksperimentet sitt ved SACLA-anlegget i Japan, og bestrålte 10 μm tykke silisiumprøver med to forskjellige stråleintensiteter: 2.1 × 1016 W/cm2 og 4.6 × 1019 W/cm2. Interessant nok observerte de at diffraksjonsbildene produsert ved høyere stråleintensitet var opptil 50 % svakere enn forventet.

Forfatter Beata Ziaja-Motyka fra Institutt for kjernefysikk ved det polske vitenskapsakademiet understreket at selv om det er intuitivt å anta at høyere fotontellinger vil resultere i klarere diffraksjonsbilder, eksisterer det en terskel – omtrent titalls billioner watt per kvadratcentimeter – utover dette svekkes diffraksjonssignalet.

For å løse dette paradokset, vendte forskerteamet seg til simuleringer og oppdaget at høyenergifotonene (11.5-keV) fra de intense pulsene ikke bare drev ut valenselektroner, men også elektroner fra dypere skall nærmere atomkjernen. Disse dype skallhullene påvirker i hovedsak "atomspredningsfaktorene" som spiller en rolle i å bestemme diffraksjonsresultater. Spesielt skjer all denne ioniseringen innen de første 6 femtosekundene av lys-materie-interaksjonen.

Fremover håper teamet at arbeidet deres vil bane vei for nye anvendelser av høyintensitets XFEL-stråling, for eksempel utvikling av innovative optiske enheter for pulsforkorting i røntgenregimet. Videre kan å forstå hvordan forskjellige atomer reagerer på ultraraske røntgenpulser forbedre nøyaktigheten av å rekonstruere 3D-atomstrukturer fra innspilte diffraksjonsbilder.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er røntgendiffraksjon?

Røntgendiffraksjon er spredning av røntgenstråler av et materiales atom- eller molekylstruktur, som gjør det mulig for forskere å bestemme arrangementet av atomer eller molekyler i en krystall eller annen krystallinsk substans.

Hva er en X-ray free-electron laser (XFEL)?

En X-ray free-electron laser (XFEL) er en type laser som genererer svært intense og sammenhengende røntgenpulser. XFEL-er er kraftige verktøy som brukes i vitenskapelig forskning for å undersøke strukturen og dynamikken til ulike materialer.

Hvordan påvirker intense røntgenpulser materialstrukturer?

Intense røntgenpulser kan indusere betydelige endringer i strukturene til materialer. I tilfellet med denne studien, når stråleintensiteten overskred en viss terskel, falt røntgendiffraksjonsintensiteten, noe som indikerer at atomene i materialet ble forvrengt. Disse funnene bidrar til vår forståelse av hvordan materialer samhandler med intense røntgenpulser og kan potensielt føre til nye anvendelser innen områder som pulsforkorting og 3D-atomstrukturrekonstruksjon.