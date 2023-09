Astrofysikere oppdager rask forbruk av supermassive sorte hull

En banebrytende studie ledet av Northwestern University har utfordret tidligere oppfatninger om matvanene til supermassive sorte hull. I motsetning til forestillingen om at disse sorte hullene forbruker materie sakte, viser nye høyoppløselige 3D-simuleringer at de faktisk har en mye raskere forbrukshastighet.

Studien avslører at spinnende sorte hull forvrenger romtiden rundt dem, noe som fører til at gassvirvelen kjent som akkresjonsskiven blir revet fra hverandre. Denne prosessen skaper indre og ytre underdisker, med de sorte hullene som forbruker den indre underdisken først. Rester fra den ytre underdisken fosser deretter innover, og fyller tomrommet etter den forbrukte indre ringen, og starter en ny forbrukssyklus. Denne nye forskningen indikerer at spise- og påfyllingsprosessen skjer overraskende raskt, og tar bare noen få måneder.

De raske forbrukssyklusene til supermassive sorte hull kan forklare den uberegnelige oppførselen til visse objekter på nattehimmelen, for eksempel kvasarer. Kvasarer er kjent for å brått blusse opp og deretter forsvinne uten forklaring. Studien antyder at den drastiske variasjonen i lysstyrke observert i disse objektene kan være et resultat av ødeleggelse og påfyll av de indre områdene av akkresjonsskiven.

Tidligere teorier om akkresjonsdisker har slitt med å forklare deres intermitterende lysstyrke og plutselige dimming. Antakelsen om at gass og partikler går i bane rundt sorte hull i samme plan og retning som det sorte hullets spinn har forenklet oppførselen deres. De nye simuleringene viser imidlertid at området rundt sorte hull er svært kaotisk og tumultartet.

Simuleringene tok hensyn til gassdynamikk, magnetisme og generell relativitet og fremhevet effektene av frame-draging. Spinnende sorte hull drar plassen rundt seg, noe som får gass fra forskjellige deler av skiven til å kollidere og bli drevet nærmere det sorte hullet. Denne kollisjonen skaper lyse støt som skyver materiale mot det sorte hullet.

Etter hvert som vridningen av akkresjonsskiven blir mer uttalt, begynner det innerste området å skille seg fra resten av skiven og vingle uavhengig. Dette fører til at de indre og ytre underdiskene rives og splittes, noe som setter i gang fôringsvanviddet. Materiale fra den ytre skiven fosser ned på den indre skiven, og driver den nærmere det sorte hullet for konsum. Gravitasjonskraften til det sorte hullet tiltrekker seg deretter gass fra den ytre delen for å fylle opp det tidligere tømte indre området.

Denne nye forståelsen av den raske forbruksraten av supermassive sorte hull kan gi innsikt i det mystiske fenomenet med kvasarer med skiftende utseende. Disse kvasarene bytter mellom lyse og mørke tilstander på relativt kort tid. Klassiske teorier sliter med å forklare den raske forsvinningen og påfyllingen av lysstyrken som observeres i disse objektene.

Studien utført av Northwestern University kaster lys over den komplekse dynamikken til supermassive sorte hull og deres akkresjonsskiver, utfordrer tidligere antakelser og gir en dypere forståelse av universets mest ekstreme objekter.

