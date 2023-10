FDAs kontroversielle godkjenning av antipsykotiske legemidler vekker bekymring

En nylig beslutning fra US Food and Drug Administration (FDA) om å fremskynde godkjenningen av det antipsykotiske stoffet brexpiprazole (Rexulti) for eldre demenspasienter har utløst kontrovers. Til tross for minimale kliniske fordeler og økt risiko for død forbundet med stoffet, har det blitt reist bekymringer om FDAs godkjenningsstandarder og påvirkningen av kommersielle interesser på pasientgrupper.

Etterforskning av skade-nytte-balansen til Rexulti reiser alvorlige spørsmål. Legemidlet viste ingen signifikant terapeutisk effekt under testing og ble funnet å være assosiert med økt dødelighetsrisiko. Imidlertid har Rexulti blitt det første antipsykotiske stoffet godkjent av FDA for å behandle agitasjon hos eldre pasienter med demens.

En av de største bekymringene rundt denne avgjørelsen er den økonomiske fordelen den kan gi legemiddelfirmaer. Med en kostnad på rundt 1,400 dollar i måneden, forventer Rexultis produsenter, Otsuka og Lundbeck, ytterligere 1 milliard dollar i årlig omsetning. Undersøkende journalist Robert Whitaker hevder at det er alvorlige spørsmål om skade-nytte-balansen til dette stoffet i en nylig artikkel publisert i The BMJ.

Godkjenningen av Rexulti kan også reversere mange års innsats fra US Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) for å redusere off-label bruk av antipsykotika i omsorgshjem. Legemidlet bærer en "boksadvarsel", FDAs mest alvorlige type advarsel, angående økt risiko for død. De tre forhåndsgodkjenningsstudiene viste at dødsraten var fire ganger høyere hos de som fikk brexpiprazol sammenlignet med de som fikk placebo.

Public Citizen helseforsker Nina Zeldes uttrykte sine bekymringer for godkjenningen, og uttalte at "de små fordelene ikke oppveier alvorlige sikkerhetsproblemer." Professor Lon Schneider ved University of South California bemerket også at resultatene av brexpiprazol-studier var lik tidligere studier av antipsykotika hos Alzheimers-pasienter.

Det er bekymring for at FDAs nåværende godkjenningsstandarder kan være lavere enn de var for 20 år siden. Pasientadvokatgrupper, som Alliance for Aging Research og Leaders Engage on Alzheimers Research (LEAD), har støttet godkjenningen av brexpiprazol. Det er imidlertid verdt å merke seg at noen av disse gruppene mottar midler fra farmasøytiske selskaper, inkludert de som er involvert i produksjonen av Rexulti.

FDAs avgjørelse har reist spørsmål om påvirkning av kommersielle interesser på legemiddelgodkjenninger og behovet for en mer robust evalueringsprosess. Den pågående innsatsen fra CMS for å redusere unødvendig forskrivning av antipsykotiske midler i sykehjem kan være i strid med markedsføringstiltakene som sannsynligvis vil følge godkjenningen av brexpiprazol.

Kilder: BMJ