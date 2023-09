FCC krever at satellittkonstellasjoner koordinerer med astronomer for å minimere interferens

Federal Communications Commission (FCC) har oppdatert lisensene til Iceye og Planet, to operatører av satellittkonstellasjoner, for å kreve at de samarbeider med astronomer for å redusere innvirkningen deres satellitter kan ha på bakkebasert astronomi. Iceye la til åtte satellitter til sin konstellasjon, mens Planet la til syv av sine kommende Pelican høyoppløselige bildesatellitter. Begge selskapene er nå pålagt å koordinere med National Science Foundation (NSF) for å oppnå en gjensidig akseptabel avtale for å minimere effekten av deres satellitter på optisk bakkebasert astronomi.

Denne nylige avtalen følger FCCs krav til SpaceX, som frivillig hadde utarbeidet en koordineringsavtale med NSF for å adressere bekymringer om virkningen av Starlink-konstellasjonen på astronomi. Mens individuelle konstellasjoner som Iceye og Planets ikke utgjør noen stor risiko, er astronomer bekymret for at den samlede effekten av flere store konstellasjoner kan forstyrre astronomiske observasjoner.

Astronomer har samarbeidet aktivt med SpaceX og andre selskaper for å redusere lysstyrken til satellitter, inkludert Starlink, for å minimere deres innvirkning på astronomi. Målet er å sikre at satellittkonstellasjoner ikke er lysere enn styrke 7. NSF jobber også med koordineringsavtaler med OneWeb og Amazon for deres konstellasjoner. OneWeb-avtalen er fullført, mens diskusjoner med Amazons Kuiper-konstellasjon er i sluttfasen.

Astronomer har berømmet FCC for å ta opp bekymringene deres, og setter pris på innsatsen fra satellittselskaper for å redusere interferens. Dette samarbeidet mellom satellittkonstellasjoner og astronomisamfunnet vil fortsette for fremtidige systemer, inkludert andregenerasjons konstellasjoner planlagt av selskaper som OneWeb.

Kilde: N/A