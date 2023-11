Beyond Butterfly Vision: Revolusjonerende UV-bildesensor gir ny innsikt

By

Forskere ved University of Illinois Urbana-Champaign har avduket en banebrytende bildesensor som henter inspirasjon fra den utrolige UV-oppfatningen av sommerfugler. Denne innovative sensoren har den bemerkelsesverdige evnen til å "se" inn i UV-området, og avdekke en ny verden av muligheter som en gang var usynlige for menneskelige øyne.

For å gjenskape UV-sensormekanismen som finnes i sommerfugler, brukte forskerteamet en kombinasjon av stablede fotodioder og perovskitt nanokrystaller (PNC). Denne banebrytende teknologien lar sensoren avbilde ulike UV-bølgelengder, og gir et vell av informasjon som tidligere var skjult. Ved å utnytte de spektrale signaturene til biomedisinske markører som aminosyrer, kan denne bildesensoren til og med skille mellom kreftceller og normale celler med et forbløffende 99 % konfidensnivå.

Mens mennesker har trikromatisk syn med tre fotoreseptorer for å oppfatte farger, har sommerfugler sammensatte øyne med seks eller flere fotoreseptorklasser, hver med distinkt følsomhet for forskjellige spektre. Denne fordelen gjør dem i stand til å oppfatte et bredere spekter av farger, inkludert ultrafiolett og fiolett, som vanligvis er usynlige for oss. I tillegg har sommerfugler fluorescerende pigmenter som konverterer UV-lys til synlig lys, noe som gjør det lett påviselig av fotoreseptorene deres.

Ved å etterligne denne UV-sensormekanismen, integrerte forskerne et tynt lag med PNC-er med et lagdelt utvalg av silisiumfotodioder. PNC-er, som er halvleder-nanokrystaller, har eksepsjonelle egenskaper som gjør dem ideelle for å detektere UV og enda lavere bølgelengder som tradisjonelle silisiumdetektorer ikke kan fange. PNC-laget absorberer UV-fotoner og sender ut synlig grønt lys, som deretter oppdages av de lagdelte silisiumfotodiodene. Gjennom signalbehandling kartlegger og identifiserer bildesensoren UV-signaturer.

Implikasjonene av denne revolusjonerende teknologien strekker seg langt utover helsevesenet. Mens sensorens evne til å skille kreftceller fra friske utvilsomt er transformativ, har den også et enormt potensiale på forskjellige felt som biologi. Mange arter, bortsett fra sommerfugler, har evnen til å oppfatte UV-lys. Derfor åpner denne UV-bildesensoren spennende muligheter for vitenskapelig forskning og utforskning, og låser opp tidligere ukjente territorier.

FAQ

Spørsmål: Hvordan fungerer UV-bildesensoren?

A: Denne sensoren kombinerer stablede fotodioder og perovskitt nanokrystaller for å fange opp UV-lys. Nanokrystallene absorberer UV-fotoner og sender ut synlig grønt lys, som deretter oppdages av silisiumfotodiodene.

Spørsmål: Kan denne bildeteknologien skille kreftceller fra normale celler?

A: Ja, med et eksepsjonelt 99 % konfidensnivå kan bildesensoren skille mellom kreftceller og normale celler ved å bruke spektralsignaturene til biomarkører som aminosyrer.

Spørsmål: Hvilke fordeler har sommerfugler i UV-oppfatning?

A: Sommerfugler har sammensatte øyne med flere fotoreseptorklasser, slik at de kan oppfatte et bredere spekter av farger, inkludert UV og fiolett. De har også fluorescerende pigmenter som konverterer UV-lys til synlig lys for enkel gjenkjenning av fotoreseptorene deres.

Spørsmål: Hvordan kan denne teknologien være til nytte for kirurger under operasjonen?

A: Denne bildesensoren kan hjelpe kirurger med å bestemme omfanget av vevsfjerning som er nødvendig for klare marginer rundt kreftsvulster. Det gir sanntidsinformasjon som letter informert beslutningstaking.

Spørsmål: Er det andre bruksområder for UV-avbildning utenfor helsevesenet?

A: Absolutt. Foruten helsevesenet har UV-avbildningsteknologi store potensielle bruksområder på ulike felt, inkludert biologi. Mange arter utenfor sommerfugler kan se i UV-området, og denne teknologien gir spennende muligheter for forskere som studerer disse artene.