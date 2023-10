NASAs New Horizons-oppdrag for å fortsette med heliofysikkdatainnsamling

By

NASA har kunngjort at New Horizons-oppdraget vil fortsette utover den opprinnelige planen, med fokus på å samle unike heliofysikkdata som starter i 2025. Dette utvidede oppdraget vil tillate romfartøyet å forlate Kuiperbeltet, hvor det har utforsket de ytre delene av solsystemet siden lanseringen i 2006.

Beslutningen om å utvide New Horizons-oppdraget ble drevet av romfartøyets unike posisjon i solsystemet vårt og mulighetene det gir for viktig heliofysisk forskning. Oppdraget vil primært bli finansiert av NASAs Planetary Science Division og vil bli administrert i fellesskap av NASAs Heliophysics and Planetary Science Division.

Selv om vitenskapsmiljøet foreløpig ikke er klar over noen tilgjengelige Kuiperbelte-objekter, åpner den nye planen for muligheten for en fremtidig nær forbiflyvning dersom en skulle bli identifisert. I tillegg vil det utvidede oppdraget bidra til å bevare drivstoff og redusere operasjonell kompleksitet mens det søkes etter en overbevisende flyby-kandidat.

Romfartøyet New Horizons, designet, bygget og drevet av Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, har spilt en avgjørende rolle i vår forståelse av det ytre solsystemet. Den gjennomførte en forbiflyvning av Pluto i 2015 og besøkte senere Kuiperbeltet Arrokoth. Southwest Research Institute er ansvarlig for å lede oppdraget og lede vitenskapsteamet.

Fortsettelsen av New Horizons-oppdraget vil gi verdifulle data for heliofysikkforskning og videreutvikle vår kunnskap om solsystemet. Det demonstrerer NASAs engasjement for utforskning og oppdagelse i både det vitenskapelige samfunnet og allmennheten.

