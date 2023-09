Ekstrem varme kan føre til pattedyrutryddelse om 250 millioner år, viser studien

En fersk studie antyder at ekstrem varme forårsaket av sammenslåingen av jordens kontinenter til ett superkontinent kan føre til utryddelse av alle pattedyr, inkludert mennesker, om 250 millioner år. Studien brukte superdatamaskinklimamodeller for å forutsi fremtidige effekter av tektoniske bevegelser og økte karbondioksid (CO2)-utslipp på planeten.

Når kontinentene smelter sammen, frigjør vulkanutbrudd store mengder CO2 i atmosfæren, noe som får planeten til å varmes betydelig opp. Denne temperaturøkningen vil skape et ubeboelig miljø for pattedyr, ettersom de er bedre tilpasset kaldt klima og sliter med å takle ekstrem varme. Det fremtidige superkontinentet ville stort sett være ugjestmildt, med bare 8% til 16% av landområdet egnet for beboelse.

Dr. Alexander Farnsworth, hovedforfatter av studien fra University of Bristol, forklarte at de kombinerte effektene av kontinentalitet, varmere sol og økte CO2-nivåer ville resultere i temperaturer mellom 40C til 50C, noe som gjør det umulig for pattedyr å finne mat og vannkilder. Mennesker, som andre arter, ville ikke være i stand til å kjøle ned kroppen gjennom svette, noe som til slutt fører til deres død.

Studien spår at CO2-nivåene kan stige fra dagens 400 deler per million (ppm) til over 600 ppm når superkontinentet, kalt Pangea Ultima, dannes. Forskerne understreker viktigheten av å redusere utslippene av klimagasser for å forhindre at disse fremtidsscenariene inntreffer tidligere.

Studiens medforfatter, Dr. Eunice Lo, understreket at det haster med å ta tak i den nåværende klimakrisen, siden ekstrem varme allerede påvirker menneskers helse. Det er avgjørende å jobbe for å oppnå netto-nullutslipp så raskt som mulig for å dempe de skadelige konsekvensene av stigende temperaturer.

I tillegg foreslår forskerne at når man vurderer beboeligheten til andre planeter, bør man ta hensyn til fordelingen av kontinenter. En planet innenfor den beboelige sonen til et solsystem kan fortsatt være ubeboelig hvis kontinentene er konsentrert i ett superkontinent.

Denne studien fremhever de potensielle alvorlige konsekvensene av klimaendringer og forsterker behovet for umiddelbar handling for å dempe effektene. Mens den anslåtte tidsrammen er millioner av år inn i fremtiden, bør den nåværende effekten av stigende temperaturer ikke ignoreres.

kilder:

– Studie ledet av Dr. Alexander Farnsworth og Dr. Eunice Lo fra University of Bristol, publisert i Nature Geoscience