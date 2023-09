"Ett måltid om dagen" dietten: fordeler, risikoer og hensyn

Kjendiser har vært kjent for å støtte ulike dietttrender, og en av de siste motene som vinner popularitet er dietten «ett måltid om dagen», også kjent som OMAD. Prominente skikkelser som Bruce Springsteen og Chris Martin fra Coldplay har hevdet at OMAD hjelper dem å holde vekten og holde seg i form.

OMAD er en ekstremversjon av fastende dietter, som periodisk faste og tidsbegrenset spising. Hovedforskjellen er at i stedet for å faste på bestemte dager eller begrense spisingen til et spesifikt tidsvindu, bruker OMAD-tilhengere alle sine daglige kalorier i et enkelt, stort måltid.

På grunn av den begrensede forskningen på selve OMAD, er de fleste påstandene om dens effektivitet basert på anekdotiske bevis eller antagelser hentet fra studier om andre former for faste. Selv om noen bevis tyder på at visse former for periodisk faste og tidsbegrenset spising kan hjelpe til med vektkontroll og forbedre metabolske helsemarkører, er forskningen fortsatt i ferd med å dukke opp.

En studie på mennesker har vist at inntak av ett måltid per dag førte til større reduksjoner i kroppsvekt og fettmasse. Det resulterte imidlertid også i redusert mager masse og bentetthet, noe som potensielt kan føre til nedsatt muskelfunksjon og økt risiko for beinbrudd hvis det følges over en lengre periode. Dyrestudier har gitt motstridende resultater, med noen som indikerer vektøkning ved å innta ett stort måltid.

Mer omfattende studier som involverer større deltakergrupper og ulike populasjoner er nødvendig for å bedre forstå effekten av OMAD. Forskere må også undersøke den langsiktige effekten av OMAD og vurdere ulike måltidstider og ernæringsmessige sammensetninger.

Selv om tilnærmingen til ett måltid om dagen kan virke attraktivt for vektkontroll, kan det være utfordrende å møte alle ernæringsmessige krav, inkludert energi, protein, fiber og essensielle vitaminer og mineraler, med bare ett måltid. Utilstrekkelig næringsinntak kan føre til muskeltap, forstoppelse og dårlig tarmhelse. Spesiell oppmerksomhet må vies til å innta tilstrekkelig protein, grønnsaker, nøtter, frø, frukt, fullkorn og meieriprodukter eller egnede alternativer for å dekke ernæringsbehov.

Det er viktig å merke seg at OMAD ikke anbefales til barn, personer som er gravide, planlegger å bli gravide, ammer eller står i fare for å utvikle en spiseforstyrrelse. Dessuten bør kostholdets bærekraft og potensielle skade på lang sikt for befolkningen generelt vurderes, spesielt ettersom kjendiser som støtter disse diettene har tilgang til ernæringsfysiologer, høykvalitets dietter og kosttilskudd.

Som konklusjon, mens OMAD-dietten har fått oppmerksomhet, er det mangel på vitenskapelig bevis angående dens sikkerhet og effektivitet. Det anbefales å konsultere en helsepersonell eller registrert kostholdsekspert før du tar fatt på ekstremdiett.

kilder:

– Amanda Avery, foreleser i ernæring, University of Nottingham (The Conversation)