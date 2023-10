Forskere har stilt spørsmål ved klassifiseringen av snabelfisken (Coregonus oxyrinchus) som "utdødd" på IUCNs rødliste. Kategoriseringen er basert på en morfologisk sammenligning med den europeiske siken (Coregonus lavaretus), som det nå stilles spørsmål ved. Forskere fra Universitetet i Amsterdam og Natural History Museum London utførte DNA-analyser på konserverte museumsfisk, hvorav noen kan dateres tilbake over 250 år, og fant at de genetiske forskjellene mellom nebb og europeisk sik var bemerkelsesverdig små.

Studien fokuserte på mitokondrie-DNA til støyfisken, inkludert et eksemplar fra 1754 som ble brukt til å beskrive den offisielle arten. Til tross for alderen på prøven, ble en liten mengde DNA ekstrahert. Det fylogenetiske treet konstruert ved hjelp av DNA viste at alle studerte snabelfisk og europeisk sik samlet seg, noe som indikerer at de tilhører samme art.

De morfologiske forskjellene som historisk ble brukt for å skille snert fra europeisk sik, som snutelengde og antall gjellerakere, ble funnet å være upålitelige markører for artsdifferensiering. Som et resultat stiller forskerne spørsmålstegn ved den "utdødde" statusen til sløyfe og argumenterer for at den bør betraktes som en utbredt art.

Funnene har implikasjoner for bevaringsarbeidet. Foreløpig er det motstridende regelverk, med IUCN klassifiserer spån som utryddet mens europeiske naturlover beskytter både snål og europeisk sik. Dette avviket fremhever behovet for en revisjon av det offisielle artsnavnet på snål, selv om ytterligere undersøkelser av DNA fra 1754-prøven er nødvendig for å definitivt endre navnet.

Avslutningsvis utfordrer studien klassifiseringen av sløyfe som en utdødd art og antyder at den fortsatt er tilstede og trives. Denne forskningen fremhever viktigheten av genetisk analyse for å bestemme artsdistinksjoner og krever en ny vurdering av bevaringsstatusen til sløyfe.

Tidsreferanse:

Kroes, R., Winkel, Y., Breeuwer, JAJ, van Loon, EE, Loader, SP, Maclaine, JS, Verdonschot, PFM & van der Geest, HG (2023). Fylogenetisk analyse av museumsprøver av sløyfe Coregonus oxyrinchus viser behovet for en revisjon av dens utdødde status. BMC Ecology and Evolution, 23(1), 1–10. DOI: 10.1186/s12862-023-02161-7