Utforske rollen til innovasjonsformidlere i å forme fremtiden for AI-aktivert ingeniørbiologi

Forskere fra Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) ved AMBS har nylig utført en studie med tittelen "Innovasjonsformidlere ved konvergens av digitale teknologier, bærekraft og styring: En casestudie av AI-aktivert ingeniørbiologi", som undersøker den viktige rollen av innovasjonsformidlere i å påvirke innovative økosystemer.

Studien fokuserer på det nye feltet innen AI-aktivert ingeniørbiologi (AI-EB) og dets implikasjoner i den digitale tidsalderen. Denne fusjonen av teknologier reiser ikke bare vitenskapelige spørsmål, men også etiske, sosiale og økonomiske bekymringer. For å løse disse komplekse problemene, engasjerte forskerne seg med ulike interessenter som var dypt involvert i AI-EB-innovasjonsområdet.

Kjernen i denne studien er undersøkelsen om hvordan innovasjonsformidlere, sentrale aktører i innovasjonsøkosystemet, vurderer samfunns- og miljømål ved siden av økonomiske mål. Mens retningslinjer for ansvarlig innovasjon oppmuntrer til denne balansen, viser funnene at innovasjonsformidlere innen ingeniørbiologi har en tendens til å prioritere tradisjonelle oppskalerings- og kommersialiseringsmetoder.

Forskningen forventes å ha en betydelig innvirkning på utviklingen av innovasjonsformidlere og ledelsen av forskning innenfor AI-EB-domenet. Forfatterne hevder at en helhetlig tilnærming som vurderer både de samfunnsmessige og miljømessige implikasjonene av AI-EB, i tillegg til kommersialisering, er avgjørende for å utnytte potensialet til denne nye teknologien fullt ut.

Denne studien kaster lys over viktigheten av innovasjonsformidlere for å forme fremtiden for AI-aktivert ingeniørbiologi. Det fremhever behovet for en samvittighetsfull tilnærming som balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn for å maksimere fordelene med denne transformative teknologien.

Kilde: Claire Holland et al, Innovation intermediaries at the convergence of digital technologys, sustainability, and governance: A case study of AI-enabled engineering biology, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (University of Manchester)