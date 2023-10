Å låse opp hemmelighetene til mikrobielle eukaryoter i ekstreme miljøer

Forskning i ekstreme miljøer har i stor grad utvidet vår forståelse av livet på jorden, men en viktig gruppe organismer har i stor grad blitt oversett: mikrobielle eukaryoter. Disse mikroskopiske organismene spiller en avgjørende rolle i ulike økosystemer, men lite er kjent om hvordan de tilpasser seg ekstreme forhold. I et forsøk på å dykke dypere inn i dette emnet, har forskere fra Institutt for biologi ved College of Arts and Sciences rettet oppmerksomheten mot protister som bor i varme og sure geotermiske innsjøer.

Ligger i Lassen Volcanic National Park i California, fungerer den største geotermiske innsjøen i USA som et unikt og utfordrende forskningssted. Med sin høye temperatur (~52°C/124°F) og lave pH (~2), er denne syre-sulfat dampoppvarmede geotermiske funksjonen et ideelt miljø for å studere polyekstremofiler - organismer som har tilpasset seg flere ekstreme forhold.

For å identifisere det beste stedet å lete etter mikrobielt eukaryotisk liv, kompilerte forskere en database med tidligere undersøkelser utført i tøffe miljøer. De fant at visse avstamninger av amøber ofte ble oppdaget i ekstremt høye temperaturer. Denne oppdagelsen antyder at å studere disse avstamningene kan gi verdifull innsikt i hvordan eukaryote celler kan tilpasse seg livet i varme omgivelser.

En spesiell studie av Gordon Wolfes team ved Cal State Chico avslørte forekomsten av amøben T. thermoacidophilus i den geotermiske innsjøen i Lassen nasjonalpark. Imidlertid er det ingen genetiske registreringer for denne organismen. Å forstå utviklingen av denne arten i et så tøft miljø kan gi forskerne en bedre forståelse av forholdene som kan være gunstige for liv andre steder i universet.

For å undersøke videre, besøkte Angela Oliverio, assisterende professor i biologi, og Hannah Rappaport, et medlem av teamet hennes, Lassen nasjonalpark for å studere denne spesifikke protisten og søke etter andre unike ekstremofile eukaryoter. De samlet inn prøver fra innsjøen ved hjelp av et spesialisert verktøy og isolerer nå enkeltceller for genomsekvensering og identifiserer amøbene ved hjelp av mikroskopi.

Mens mange ukjente fortsatt eksisterer, gir denne forskningen håp om å fylle noen av dagens kunnskapshull og utvide vår forståelse av hvordan eukaryoter kan overleve i ekstreme miljøer. Det er mistenkt at amøboidformen kan spille en betydelig rolle for å muliggjøre utholdenhet i disse eukaryote avstamningene, men den nøyaktige mekanismen er fortsatt ukjent. Teamet antar at prosesser som horisontal genoverføring og genomreduksjon kan ha bidratt til deres evne til å tilpasse seg og overleve under ekstreme forhold.

Funnene fra denne studien vil ikke bare bidra til vår forståelse av distribusjonen og utviklingen av liv på jorden, men også gi viktige data for å rekonstruere livets tre. Å utforske mikrobielle eukaryoter i ekstreme miljøer gir en enestående mulighet til å avdekke de økologiske, evolusjonære og genombiologiske hemmelighetene til disse skjulte organismene.

