Klimagassutslippene fortsetter å øke, uten tegn til å bremse, ifølge Verdens meteorologiske organisasjon (WMO). For å overvåke og måle disse eskalerende konsentrasjonene av gasser fra verdensrommet, har Nasa gjenbrukt sitt bildespektrometer, Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), som en drivhusgassdetektor.

EMIT ble opprinnelig lansert i juli 2022 for å kartlegge mineraler i tørre områder, og har vist frem sin evne til å oppdage metanutslipp fra verdensrommet. I løpet av bare tre måneder etter lanseringen identifiserte bildespektrometeret over 50 metan "super-emittere" i Sentral-Asia, Midtøsten og det sørvestlige USA. Disse superemitterne finnes ofte i bransjer som fossilt brensel, avfallshåndtering og landbruk.

En fersk studie publisert i Science Advances avslører at siden august 2022 har EMIT identifisert over 750 utslippskilder, inkludert mindre som ligger i avsidesliggende områder. Hovedforfatter Andrew Thorpe uttrykte overraskelse over EMITs evner, og uttalte at instrumentet overgikk de opprinnelige forventningene.

Dataene som samles inn av EMIT er avgjørende for å identifisere og adressere kildene til metanutslipp, som deponier, landbruksanlegg og olje- og gassanlegg. Nasa understreker at sporing av menneskeskapte metanutslipp er avgjørende for å dempe klimaendringene, ettersom metan har et større varmefangende potensial enn karbondioksid.

Basert på de første 30 dagene med deteksjon av drivhusgasser, har EMIT bevist sin effektivitet i å identifisere opptil 85 % av metanplymer som vanligvis observeres under luftbårne kampanjer. EMIT opererer fra den internasjonale romstasjonen i en høyde av omtrent 250 kilometer over havet og dekker store områder av jorden, spesielt de tørre områdene mellom 400 grader nord og sør.

I september 2022 oppdaget EMIT til og med en klynge av utslippskilder i en sjelden studert region i det sørlige Usbekistan, og fremhevet dens evne til å avdekke utslipp i tidligere uutforskede områder. Instrumentet identifiserte 12 metanplumer i denne regionen, til sammen omtrent 49,734 22,559 pund (XNUMX XNUMX kilo) per time.

Ved å gjenbruke teknologi som EMIT håper forskere og forskere å møte de økende nivåene av klimagasser i atmosfæren vår, og dempe de potensielle katastrofale konsekvensene av klimaendringer.

