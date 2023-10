Spennende kommende romvandring planlagt for den internasjonale romstasjonen (ISS)

By

Den internasjonale romstasjonen (ISS) forbereder seg på nok en romvandring i november for å holde stasjonen i optimal stand. Denne kommende romvandringen, kjent som US Spacewalk 89, vil være den første for NASA-astronautene Loral O'Hara og Jasmin Moghbeli.

O'Hara og Moghbeli vil gå ut av stasjonens Quest-luftsluse for å fjerne en elektronikkboks kalt Radio Frequency Group, som er en del av et kommunikasjonsantennesystem. De vil også erstatte en trillelagerenhet på stasjonens port solar alfa roterende ledd, som gjør det mulig for solcellepanelene å spore solen.

Romvandringen var opprinnelig planlagt til 30. oktober, men den har blitt omlagt til 1. november. Denne endringen vil gi ISS-mannskapet og flykontrollteamet mer tid til å forberede seg til romvandringen effektivt.

FAQ

1. Hva er hensikten med en vedlikeholdsromvandring?

En vedlikeholdsromvandring gjennomføres for å utføre reparasjoner, inspeksjoner og installasjoner på utsiden av den internasjonale romstasjonen. Det sikrer at stasjonens systemer og komponenter forblir i optimal stand for fortsatt drift.

2. Hvem deltar på den kommende romvandringen?

NASA-astronautene Loral O'Hara og Jasmin Moghbeli vil være astronautene som gjennomfører romvandringen. Dette vil være deres første romvandringsopplevelse.

3. Hvilke oppgaver vil bli utført under romvandringen?

Astronautene vil fjerne en elektronikkboks kalt Radio Frequency Group og erstatte en trillelagerenhet på stasjonens solar alfa roterende ledd. Disse oppgavene er avgjørende for at stasjonens kommunikasjonssystem og solcellepaneler skal fungere på riktig måte.

4. Hvorfor ble romvandringen endret?

Romvandringen ble omlagt for å gi ISS-mannskapet og flykontrollteamet mer tid til å forberede seg på romvandringen og sikre suksessen.

5. Hvor lenge vil romvandringen vare?

Varigheten av romvandringen er ikke nevnt i artikkelen. Varigheten av en romvandring kan variere, men typisk kan de vare alt fra flere timer til mer enn åtte timer.

Kilder: [Space.com](https://www.space.com/)