James Webb-romteleskopet oppdager karbonbaserte molekyler på mistenkt havverden

James Webb Space Telescope (JWST) har gjort en spennende oppdagelse ved å finne bevis på karbonbaserte molekyler i atmosfæren til en eksoplanet kjent som K2-18 b. Denne eksoplaneten, som ligger 120 lysår unna vårt solsystem, regnes som en potensiell hav- eller "hycean"-verden, noe som gjør den til et fristende mål for astronomer i jakten på utenomjordisk liv. Planeten har en radius mellom to og tre ganger større enn jordens og befinner seg i stjernens beboelige sone, der flytende vann kan eksistere.

De nye funnene fra JWST avslørte tilstedeværelsen av karbondioksid og metan i K2-18 bs atmosfære, noe som indikerer muligheten for et vannhav under en hydrogenrik atmosfære. Fraværet av ammoniakk støtter ytterligere hypotesen om et vannhav på planeten. Disse observasjonene fremhever viktigheten av å vurdere ulike beboelige miljøer i jakten på liv utenfor vårt solsystem.

K2-18 b faller inn i kategorien "sub-Neptunes", som er planeter med en størrelse mellom Jorden og Neptun. Disse unike planetene utgjør et mysterium for astronomer, som fortsatt diskuterer naturen til atmosfæren deres. JWSTs observasjoner av K2-18 b har som mål å løfte sløret rundt atmosfærene og miljøforholdene til både sub-Neptunes og Hycean-verdener.

Bortsett fra oppdagelsen av karbonmolekyler, antydet JWSTs observasjoner også tilstedeværelsen av dimetylsulfid (DMS) i K2-18 bs atmosfære. På jorden produseres DMS først og fremst av liv, spesielt planteplankton. Å bekrefte tilstedeværelsen av DMS i K2-18 bs atmosfære kan være et annet viktig skritt mot å finne tegn på potensielt liv på eksoplaneten.

Det er imidlertid viktig å utvise forsiktighet ved å spekulere om fremmedliv på K2-18 b. Mens tilstedeværelsen av flytende vann og karbonmolekyler er lovende tegn, garanterer de ikke eksistensen av liv eller planetens evne til å støtte levende organismer. Størrelsen på planeten, kombinert med den potensielle kokingen av havene, kan gjøre den ubeboelig.

Å vurdere sammensetningen av fjerne eksoplanetatmosfærer, som K2-18 b-er, er en utfordrende oppgave på grunn av svakheten til det reflekterte lyset sammenlignet med lysstyrken til moderstjernen. Forskere overvant denne hindringen ved å fange planetens transitt over stjernens overflate og analysere stjernelyset som passerte gjennom atmosfæren. Kjemiske elementer og forbindelser som er tilstede i atmosfæren etterlater tydelige "fingeravtrykk" på stjernelyset, og avslører deres sammensetning.

JWSTs utvidede bølgelengdeområde og enestående følsomhet muliggjorde deteksjon av disse spektrale egenskapene under bare to transitter av K2-18 b, og ga sammenlignbar presisjon med åtte observasjoner utført av Hubble-romteleskopet over flere år. Dette demonstrerer kraften og evnene til JWST når det gjelder å tyde de atmosfæriske egenskapene til eksoplaneter.

Ytterligere observasjoner av K2-18 b er planlagt ved å bruke JWSTs Mid-Infrared Instrument (MIRI) for å validere funnene og samle mer informasjon om planetens miljøforhold. Teamet bak denne forskningen har som mål å til slutt oppdage tegn på liv på en beboelig eksoplanet, noe som vil revolusjonere vår forståelse av eksistens utenfor Jorden.

Kilde: The Astrophysical Journal Letters (publikasjonsaksept)