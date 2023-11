Ny innsikt i dannelsen av karbonholdig materiale på Mars

By

En fersk studie utført av ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) har kastet lys over den særegne dannelsen av karbonmonoksid i Mars atmosfære. Funnene gir en klarere forståelse av hvordan karbonbaserte forbindelser, eller organisk materiale, dannes på den røde planeten. Denne oppdagelsen bidrar også til å forklare en forvirrende åpenbaring gjort av NASAs Curiosity-rover i fjor.

Tidligere observasjoner fra TGO har vist at sollys spiller en avgjørende rolle i spaltningen av karbondioksid i Mars atmosfære, noe som resulterer i dannelsen av karbonmonoksid. Interessant nok inneholder karbonmonoksidet som dannes en betydelig lavere mengde tungt karbon enn forventet.

Denne oppdagelsen stemmer overens med teorien om at tilstedeværelsen av karbonbaserte forbindelser på Mars er et resultat av intrikate kjemiske prosesser påvirket av sollys, snarere enn å være en indikasjon på liv på planeten. Det indikerer at dannelsen av organisk materiale på Mars ikke utelukkende tilskrives biologisk aktivitet.

Å forstå etableringen av karbonholdig materiale på Mars har vært en utfordrende bestrebelse. Ved å måle forholdet mellom forskjellige karbonisotoper, spesielt karbon-12 og karbon-13, kan forskere få verdifull innsikt i planetens tidligere og nåværende miljøer. Ulike faktorer som fotodissosiasjon, atmosfæriske rømningsmekanismer og biologiske interaksjoner bidrar til fluktuasjoner i disse isotopforholdene.

Shohei Aoki, hovedforfatteren av en ny artikkel publisert i Planetary Science Journal og tilknyttet University of Tokyo og Royal Belgian Institute for Space Aeronomy, understreker betydningen av å måle karbonisotopforholdet i karbonmonoksid. Denne tilnærmingen gjør det mulig for forskere å avdekke opprinnelsen til organisk materiale på Mars og dykke ned i planetens historie om beboelighet.

Ved å bruke lignende metoder som brukes for å kartlegge hydrogenforhold i Mars' atmosfæriske vanndamp, har TGO banet vei for en dypere forståelse av utviklingen og kronologien til Mars. TGOs eksepsjonelle følsomhet og avanserte evner har gjort det mulig for forskere å analysere karbonisotopene i karbonmonoksid, noe som gir enestående innsikt i dannelsen av karbonbaserte forbindelser på den røde planeten.

Spørsmål og svar

1. Hvilken rolle spiller sollys i dannelsen av karbonmonoksid på Mars?

Sollys fungerer som en katalysator for å spalte karbondioksid i Mars atmosfære, noe som resulterer i dannelsen av karbonmonoksid. Denne prosessen, kjent som fotodissosiasjon, tillater dannelse av karbonholdige forbindelser.

2. Indikerer tilstedeværelsen av karbonmonoksid på Mars at det finnes liv?

Nei, oppdagelsen av karbonmonoksid i Mars atmosfære tyder ikke på at det er liv på planeten. Dannelsen av karbonbaserte forbindelser er sannsynligvis et resultat av komplekse kjemiske prosesser påvirket av sollys, som demonstrert av ExoMars Trace Gas Orbiters observasjoner.

3. Hvordan måler forskerne karbonisotopforholdet i karbonmonoksid?

Forskere analyserer de relative mengder av forskjellige karbonisotoper, som karbon-12 og karbon-13, for å forstå opprinnelsen til organisk materiale på Mars. Denne målingen gir verdifull innsikt i planetens historie og evolusjon.