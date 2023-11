Den mangfoldige utviklingen av flaggermus-tenner og -kjever: Unraveling the Mysteries

En ny studie har kastet lys over den bemerkelsesverdige evolusjonshistorien til flaggermustenner og -kjever. Noctilionoid flaggermus, som omfatter over 200 arter som hovedsakelig finnes i de amerikanske tropene, viser et bredt spekter av kjevestrukturer som har tilpasset seg forskjellige dietter. Denne forskningen fremhever de fascinerende endringene i tannnummer, størrelse, form og plassering blant disse flaggermusene.

Forskere har oppdaget at flaggermus med kortere snuter har en tendens til å ha færre tenner på grunn av romlige begrensninger. På den annen side kan flaggermus med langstrakte kjever romme flere tenner, som minner om forfedrene til morkakepattedyr. Disse funnene gir innsikt i hvordan pattedyransikter har utviklet seg, spesielt utviklingen av kjever og tenner.

Forskerne som er involvert i studien påpeker at flaggermus har alle fire typer tenner som mennesker gjør - fortenner, hjørnetenner, premolarer og jeksler. Det som virkelig er bemerkelsesverdig er at noctilionoid flaggermus har opplevd en rask diversifisering av dietter på relativt kort tid på 25 millioner år. I dag viser forskjellige arter innen denne gruppen varierte dietter som spenner fra insekter, frukt og nektar til fisk og til og med blod.

Alexa Sadier, hovedforfatteren av studien, understreker det spennende mangfoldet som sees i disse flaggermusartene. Noen har korte ansikter og kraftige kjever, som gjør at de lett kan bite gjennom tøffe fruktskinn, mens andre har lange snuter spesialisert for å nippe til nektar fra blomster. Den raske utviklingen av slikt mangfold i kjevene og tennene deres reiser spørsmål om de underliggende mekanismene som drev disse endringene.

For å undersøke disse mysteriene brukte forskerteamet avanserte teknikker som CT-skanninger for å undersøke kjevene, premolarene og jekslene til over 100 noctilionoid flaggermusarter. Funnene deres avslørte eksistensen av "utviklingsregler" som bestemmer arrangementet av tenner basert på flaggermusens diett. Flaggermus med lengre eller mellomliggende kjever har vanligvis tre premolarer og tre jeksler på hver side, mens de med kortere kjever, ofte fruktspisere, har en tendens til å miste enten den midtre premolar, den bakre jekselen eller begge deler.

Den begrensede plassen hos flaggermus med kort kjeve forklarer tilstedeværelsen av bredere jeksler foran. På grunn av plassmangel vokser de første tennene som dukker opp i disse flaggermusene seg større, da plass til påfølgende tenner er utilstrekkelig. Disse funnene utfordrer antakelser om tannutvikling og kaster lys over reguleringen av tannvekst, form og størrelse hos pattedyr.

Denne studien har bredere implikasjoner for å forstå tannutvikling hos pattedyr. Tidligere forskning på tannutvikling har først og fremst fokusert på mus med høyt spesialiserte fortenner og molarer. Det er fortsatt uklart om de samme genetiske og utviklingsmessige mekanismene kontrollerer tannvekst hos pattedyr som flaggermus og mennesker, som har flere "forfedres" tannsett.

Fremover planlegger forskerne å utvide studien til å omfatte undersøkelse av noctilionoide fortenner og hjørnetenner. Ved å dykke dypere inn i de genetiske og utviklingsmessige mekanismene som former tannutviklingen hos disse flaggermusene, kan ytterligere innsikt i de evolusjonære hemmelighetene som er skjult i disse artene bli avdekket.

