Evolusjonær tilfeldighet: Hvordan Barbastelle flaggermus ble en spesialistjeger

En ny studie utfordrer den langvarige troen på et evolusjonært våpenkappløp mellom flaggermus og insekter. Syddansk Universitetsbiolog Lasse Jakobsen og teamet hans stiller spørsmål ved hvorfor noen flaggermus, som barbastelleflaggermusen, er betydelig roligere enn andre når de jakter på flygende insekter. I stedet for å se på dette som en tilpasning til våpenkappløp, foreslår forskerne at barbastelleflaggermusens unike jaktstrategi er en evolusjonær tilfeldighet som gjorde at den ble en spesialistjeger.

I studien observerte Jakobsen og kollegene at de fleste medlemmer av barbastellets nære slektninger er flaggermus, som spiser insekter som sitter på overflater som blader og greiner. Disse flaggermusene er mye roligere enn haukingflaggermus som fanger insekter i luften. Denne observasjonen førte til at forskerne antydet at barbastelles stamfar sannsynligvis var en flaggermus som sanket, og dens evne til å jakte på flygende insekter utviklet seg uavhengig av våpenkappløpsteorien.

Ifølge Jakobsen er ikke barbastellets reduserte ringevolum en tilsiktet tilpasning. I stedet er det en morfologisk begrensning som er arvet fra dens sankende flaggermusforfedre, som sender ut lyd fra nesen, noe som resulterer i roligere rop. Barbastellet kan rett og slett ikke produsere høyere anrop. Som hell ville ha det, tillot denne begrensningen flaggermusen å okkupere en nisje der den jakter på flygende, nattaktive insekter som er dyktige til å unngå andre flaggermus, men som ikke kan høre barbastellets rop med lav amplitude.

Denne studien utfordrer den rådende ideen om at barbastellets jaktstrategi er en respons på insekthørsel. I stedet antyder det at barbastelle falt inn i en spesialisert økologisk nisje på grunn av dens morfologiske begrensninger, og drar fordel av dens unikt stille jaktteknikk.

Denne forskningen kaster nytt lys over de evolusjonære prosessene som driver rovdyr-byttedyr-interaksjoner. Den fremhever kompleksiteten til økologiske relasjoner og de forskjellige veiene arter kan ta for å utnytte økologiske nisjer. Mens våpenkappløpsteorien fortsatt er relevant for mange interaksjoner mellom rovdyr og byttedyr, understreker tilfellet med barbastelleflaggermusen rollen til tilfeldigheter og tilfeldigheter spiller i utformingen av livets mangfold på jorden.

-

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er våpenkappløpshypotesen mellom flaggermus og insekter?

A: Hypotesen om våpenkappløp antyder at flaggermus og insekter utvikler seg som svar på hverandres jakt- og rømningsstrategier, og prøver kontinuerlig å overliste hverandre.

Spørsmål: Hvorfor er barbastelle-flaggermus roligere enn andre flaggermus?

Sv: Barbastelle-flaggermus er roligere på grunn av en morfologisk begrensning som er arvet fra deres sankende flaggermus-forfedre. De sender ut lyd fra nesen, noe som resulterer i lavere samtalevolum.

Spørsmål: Er barbastelle flaggermus et resultat av en tilpasning til våpenkappløp?

A: Den nye studien utfordrer ideen om at barbastelleflaggermusens jaktstrategi er et svar på et våpenkappløp med insekter. I stedet foreslår den at flaggermusens lave ringevolum er en evolusjonær tilfeldighet som tillot den å okkupere en spesialisert økologisk nisje.

Spørsmål: Hva er en flaggermus?

A: Flaggermus er flaggermus som fanger insekter som sitter på overflater som blader og grener, i stedet for å jakte på dem under flukt.

Spørsmål: Hvordan jakter barbastelle-flaggermus flygende insekter hvis de er roligere enn andre flaggermus?

A: Barbastelle flaggermus jakter på flygende insekter som ikke kan høre ropene deres med lav amplitude. Disse insektene er dyktige til å unngå andre flaggermus, men klarer ikke å oppdage barbastelles unike jaktteknikk.