Den gåtefulle purringen av katter har lenge mystifisert katteforskere, men en banebrytende studie tyder på at det er mer med denne beroligende lyden enn tidligere antatt. I motsetning til den allment aksepterte oppfatningen om at spinning er et resultat av frivillige muskelsammentrekninger, introduserer en ny rapport en banebrytende teori som utfordrer denne rådende troen.

I følge forskningen publisert i Current Biology er spinning ikke bare et produkt av muskelspasmer, men snarere et resultat av den myoelastiske aerodynamiske teorien om fonasjon. Studien avslører at bindevevsmasser kalt larynxputer, plassert i stemmefoldene til huskatter, er nøkkelen til produksjonen av disse behagelige vibrasjonene i strupehodet deres.

Denne teorien foreslår at putene i stemmefoldene reagerer på luftstrømmen som kommer inn og ut av lungene, og starter selvopprettholdte lavfrekvente svingninger uten behov for muskelsammentrekninger. Vibrasjonene oppstår med andre ord på grunn av de asymmetriske kreftene som virker på glottalsyklusen under åpning og lukking av stemmebåndene.

For å teste denne teorien, utførte forskere eksperimenter på åtte kattestruper, hver fjernet fra et kattedyr som hadde blitt avlivet på humant grunnlag på grunn av terminal sykdom. Strupestrupene ble plassert i vertikale rør som ga varm, fuktig luft, og simulerte de samme forholdene som å puste. Bemerkelsesverdig nok var forskerne i stand til å fremkalle den distinkte lavfrekvente fonasjonen som er karakteristisk for spinning uten nevral stimulering.

Selv om studien ikke avviser muligheten for at muskelsammentrekninger spiller en rolle i spinning, hevder den at luftdynamikk kan være den primære utløseren for vibrasjonsmekanismen. Dette revolusjonerende funnet utfordrer den eksisterende forståelsen av hvordan katter produserer sine trøstende spinder.

FAQ:

Q: Hvorfor spiser katter?

A: Katter har blitt observert spinne i forskjellige situasjoner, for eksempel når de er fornøyde, stresset eller til og med skadet. Mens de nøyaktige årsakene til spinning fortsatt er mystiske, foreslår forskere at kattunger spinner for å kommunisere sin tilstedeværelse med mødrene sine, kan spinning hjelpe til med sårheling, og det antas å frigjøre serotonin, som ligner på menneskelige smil.

Artikkelens funn har antent noen kontroverser blant biomekaniske ingeniører som hevder at studien ser bort fra de komplekse systemene til en levende katt. De sammenligner det med å analysere støyen som produseres av et blåseinstruments løsrevne munnstykke, skilt fra dens musikalske kontekst. Ikke desto mindre åpner denne forskningen nye dører for å forstå den fengslende verdenen av kattevokaliseringer, og avdekker hemmelighetene bak katters kjærlige spinnende.