Utkonkurrerer mennesker roboter i teamarbeidsutfordringer? Ny studie viser viktigheten av samarbeid

En banebrytende studie utført av Ph.D. studenter fra University of Newcastle har belyst dynamikken mellom mennesker og roboter i teambaserte oppgaver. Studien fokuserte på å sammenligne ytelsen til lag bestående av både menneskelige og AI-spillere mot lag som kun består av menneskelige spillere. Denne forskningen hadde som mål å vurdere teamarbeidsevnene til mennesker og roboter i en datamaskinbasert utfordring som ligner på det populære arkadespillet Pong.

Resultatene av studien avslørte at menneskelige lag klarte seg bedre enn lag med en robotspiller. Det ble observert at menneskelige spillere viste overlegen intuisjon, noe som gjorde dem i stand til å forstå partnerens handlinger og gjøre justeringer for å forbedre lagets ytelse. Omvendt så det ut til at lag med en robotspiller manglet dette konkurransefortrinnet, noe som understreker viktigheten av menneskelig intuisjon og tilpasningsevne i samarbeidsmiljøer.

Det som er spesielt interessant er at studien også undersøkte om lag presterte bedre når de samarbeidet eller konkurrerte mot hverandre. Overraskende nok ble det funnet at lag som samarbeidet klarte seg bedre enn lag som var engasjert i konkurrerende spill. Dette funnet utfordrer den vanlige troen på at konkurranse forbedrer ytelsen og fremhever de betydelige fordelene ved samarbeid og synergi for å oppnå vellykkede teamresultater.

Forskningen utført av Ph.D. studentene Laiton Hedley og Murray Bennett fra Newcastle Cognition Lab i School of Psychological Sciences ved University of Newcastle bidrar til feltet kognitiv psykologi. Med fokus på å forstå hvordan den menneskelige hjernen fungerer, undersøker kognitiv psykologi prosesser som å tenke, huske og lære.

Denne banebrytende studien, publisert i tidsskriftet Topics in Cognitive Science, gir verdifull innsikt i teamarbeidsferdighetene til mennesker og roboter. Ved å understreke viktigheten av samarbeid fremfor konkurranse, oppmuntrer forskningen til utforskning av nye tilnærminger for å forbedre teamytelsen og optimalisere menneske-AI-interaksjoner.

kilde:

Murray S. Bennett et al., Human Performance in Competitive and Collaborative Human–Machine Teams, Topics in Cognitive Science (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

Kilde: Newcastle University