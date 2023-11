Ny artikkel: Reisen til Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) begynner med en forbiflyvning

Den europeiske romfartsorganisasjonens Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) legger ut på en ekstraordinær reise gjennom solsystemet vårt. På vei for å studere Jupiter og dens iskalde måner, har JUICE nylig utført en avgjørende manøver som posisjonerer den for en kommende jord-måne-forbi, og markerer den første doble tyngdekraftshjelpen noensinne mellom disse to himmellegemene.

Manøveren, som innebar en forbrenning på 43 minutter, forbrukte omtrent 363 kilo drivstoff, noe som utgjorde nesten 10 % av JUICEs totale drivstofftilførsel. Dette er den største manøveren romfartøyet har utført til dags dato. Julia Schwartz, Flight Dynamics Engineer ved ESAs ESOC misjonskontrollsenter i Tyskland, forklarte at denne forbrenningen var et sentralt øyeblikk for JUICE, gitt dens betydelige masse på 6,000 kilo. Det krevde betydelig kraft og drivstoff for å endre romfartøyets hastighet med nesten 200 meter per sekund.

JUICE, lansert 23. april 2023, fra Fransk Guyana, har som mål å studere tre av Jupiters måner: Ganymedes, Callisto og Europa. For å nå målet er JUICE imidlertid avhengig av en rekke tyngdekraftsassistanser. Ved å manøvrere strategisk forbi de indre planetene i solsystemet vårt, utnytter JUICE planetenes gravitasjonstidevann til å drive seg mot Jupiter. Denne geniale teknikken minimerer drivstofforbruket, og optimaliserer romfartøyets totale effektivitet.

Den nylige forbrenningen er den første av to manøvrer som er nødvendige for å justere JUICE for jord-måne-tyngdekraftshjelpen, planlagt til august 2024. Schwartz bekreftet at denne innledende forbrenningen oppnådde 95 % av den nødvendige hastighetsendringen. Etter analysen av JUICEs nye bane i ukene som kommer, vil ESA planlegge en ny forbrenning for å finjustere sondens bane for den doble gravitasjonsassistenten.

FAQ:

Q: Hva er JUICE?

A: JUICE står for Jupiter Icy Moons Explorer. Det er et romfartøy utviklet av European Space Agency (ESA) for å studere Jupiter og tre av dens måner: Ganymedes, Callisto og Europa.

Spørsmål: Hvordan når JUICE Jupiter?

A: JUICE når Jupiter ved å bruke gravitasjonsassistanser. Den navigerer forbi de indre planetene i solsystemet vårt, og bruker gravitasjonstidene deres til å slynge seg mot Jupiter. Denne teknikken reduserer drivstofforbruket og øker romfartøyets effektivitet.

Spørsmål: Hva var viktig med den nylige forbrenningen?

A: Den nylige forbrenningen, som krevde den største manøveren til dags dato, posisjonerte JUICE for en kommende jord-måne-tyngdekraftsassistanse. Den forbrukte 363 kilo drivstoff og endret romfartøyets hastighet med nesten 200 meter per sekund.

Spørsmål: Når kommer JUICE til Jupiter?

A: Hvis alt går etter planen, vil JUICE gå i bane rundt Jupiter i 2031. Den vil imidlertid utføre forskjellige banekorrigeringer ved å bruke sine mindre thrustere frem til da.

Spørsmål: Hva er formålet med JUICEs oppdrag?

A: JUICEs oppgave er å studere Jupiter og dens iskalde måner for å forstå deres sammensetning, undersøke potensialet for beboelighet og avdekke innsikt om dannelsen og utviklingen av solsystemet vårt.