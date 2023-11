Ny innsikt om ESAs JUICE-sondes reise til Jupiter

European Space Agency (ESA) Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE)-sonde legger ut på et ambisiøst oppdrag for å studere Jupiter og dens tre iskalde måner – Ganymede, Callisto og Europa. I en historisk første gang vil JUICE-sonden bruke en dobbel tyngdekraftsassistanse fra både jorden og månen for å drive seg mot Jupiter.

Den siste milepælen i JUICE-oppdraget skjedde nylig, da sonden utførte en avgjørende manøver for å endre bane rundt solen. Denne intrikate forbrenningen på 43 minutter utnyttet hovedmotoren og omtrent 10 % av sondens drivstoffreserve. Manøveren var nødvendig for å sette scenen for neste sommers Earth-Moon doble gravitasjonsassistanse.

Julia Schwartz, Flight Dynamics Engineer ved ESAs ESOC-oppdragskontrollsenter, understreket betydningen av denne manøveren, og avslørte at den forbrukte en betydelig mengde drivstoff på grunn av JUICEs betydelige vekt. Med en totalvekt på rundt 6000 kg er JUICE et av de tyngste interplanetariske romfartøyene som noen gang er skutt opp.

Gravity assist er en teknikk som utnytter gravitasjonsfeltet til en planet for å gi en fartsøkning til romfartøyet. Å utføre en slik assist krever imidlertid presis timing, hastighet og bane. JUICE må ankomme Jord-Måne-systemet i det nøyaktige øyeblikket og følge riktig vei for å dra nytte av spretterteffekten.

Mens den primære manøveren er fullført, er en andre, mindre manøver fortsatt nødvendig for å sikre at JUICE er på riktig bane for Jord-Måne-tyngdekraftsassistansen. Denne todelte tilnærmingen gjør at den andre motoren kan korrigere eventuelle unøyaktigheter fra den første manøveren. I mai 2024 vil sondens mindre thrustere utføre en siste finjusteringsmanøver mens den nærmer seg jorden.

JUICE-oppdraget, som ble lansert med suksess i april, er utstyrt med avansert fjernmåling, geofysiske og in situ-instrumenter. På grunn av den store avstanden mellom Jorden og Jupiter, er det imidlertid ikke forventet detaljerte observasjoner av gassgiganten og månene før i 2031.

FAQ:

Q: Hva er JUICE?

A: JUICE er European Space Agencys Jupiter Icy Moons Explorer-sonde.

Spørsmål: Hva er dobbel gravitasjonshjelp?

A: Den doble gravitasjonsassistenten er en manøver der JUICE-sonden bruker gravitasjonsfeltene til både Jorden og Månen for å drive seg mot Jupiter.

Spørsmål: Hva er formålet med JUICE-oppdraget?

A: JUICE-oppdraget tar sikte på å studere Jupiter og dens tre iskalde måner – Ganymedes, Callisto og Europa – for å få innsikt i deres sammensetning og potensiale for hav.