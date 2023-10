Moon Roads: Constructing the Path for Lunar Exploration

By

Den nylige oppdagelsen av vann i høylandet rundt månens sørpol har vekket fornyet interesse for måneutforskning. Ettersom forskere anser Månen som en potensiell utpost for dype romoppdrag, blir behovet for infrastruktur tydelig. Å sette opp fabrikker, observatorier, romporter, drivstoffplanter og habitater på månens overflate krever en grunnleggende komponent – ​​veier.

Månens regolit, eller matjord, utgjør en utfordring for kjøretøy og utstyr på Månens overflate. Dens fine, grove korn oppfører seg som en væske, går lett inn i sprekker og forårsaker skade. For å overvinne denne faren har forskere utforsket ulike løsninger, fra gekko-inspirerte loruller til flytende nitrogensprayer. Å bygge veier gir imidlertid en enklere og mer effektiv tilnærming.

Tidligere oppdrag, som Apollo 17-roveren, opplevde problemer på grunn av for mye månestøv. Etter å ha mistet fenderen, samlet roveren så mye støv at astronautene måtte improvisere en kjøleløsning ved hjelp av månekart. Den sovjetiske Lunokod 2-roveren stoppet til og med driften da radiatoren ble dekket av månestøv. Støvrelaterte feil har også blitt observert i andre måneoverflateoppdrag.

For å møte denne utfordringen har European Space Agency (ESA) utviklet et banebrytende system kjent som PAVER. Ved hjelp av en 12-kilowatt karbondioksidlaser kan forskere smelte simulert månestøv og forvandle det til en glassaktig, flat overflate. Denne teknologien gjør det mulig å lage trekantede utleggerblokker som ikke bare tåler knusing, men som også enkelt kan repareres.

PAVER er en demonstrasjon av in-situ ressursutnyttelse (ISRU), et nødvendig konsept da det ville være upraktisk å transportere alle nødvendige materialer fra jorden til månen. Ved å utnytte månens ressurser, inkludert månestøv, blir bygging av landingsputer og veier mulig.

Ifølge ESA-teamet kan en landingspute på 100 kvadratmeter med en tykkelse på to centimeter ferdigstilles innen 115 dager. Denne innovative tilnærmingen til veibygging på Månen åpner muligheter for fremtidig måneutforskning og etablering av en måneport for dype romfart.

kilder:

– Måneveier. (Bildekreditt: ESA)

– Apollo 17 måne-roveren. (Bildekreditt: NASA)

– ESA arrangerer konkurranse om visjonære forretningsideer for å utvikle måneøkonomien

– Fremtidige oppdrag som vil holde Chandrayaan 3 med selskap rundt månens sydpol