Utforsk månen med det håndholdte universelle månekameraet (HULC)

En ny æra med måneutforskning er i horisonten når astronautene forbereder seg på fremtidige Artemis-oppdrag til månen. En av de viktigste fremskrittene i verktøysettet deres er det håndholdte universelle månekameraet (HULC). Dette banebrytende kameraet er en bemerkelsesverdig oppgradering fra de modifiserte Hasselblad 500EL-kameraene som ble brukt av astronauter under Apollo-oppdragene.

For å sikre HULCs beredskap for måneutforskning, ble det utført strenge tester på Lanzarote, Spania, en region med landskap som ligner mye på månen. Forskere, spesialtrent for måneutforskning, tok kameraet med på geologiske ekskursjoner, og katalogiserte funnene deres i en elektronisk feltbok. Instruktører var i stand til å spore fremgangen deres i sanntid gjennom tale- og videostrømmer.

HULC er utstyrt med hyllekameradeler som tilbyr forbedret lysfølsomhet og toppmoderne objektiver. Mens månen presenterer harde skygger og lyse opphøyde områder, spesielt rundt sørpolen, står HULCs design for disse ekstreme lysforholdene. Uten atmosfære for å regulere temperaturen, opplever månemiljøer drastiske svingninger, med temperaturer som stiger opp til 120 °C om dagen og synker til -200 °C om natten. HULC-kameraene er bygget for å tåle disse ekstreme temperaturer, og har et ekstra beskyttende teppe for både termisk og støvbeskyttelse.

For å gjenskape de forventede forholdene som månefotografer står overfor, testet kandidatastronauter HULC-kameraet ved fullt dagslys og inne i vulkanske grotter for å simulere månens netter. Kameraet måtte enkelt betjenes mens det hadde på seg tykke vernehansker, noe som resulterte i konfigurasjonen av brukervennlige knapper. NASAs leder for HULC-kameraet, Jeremy Myers, understreket viktigheten av intuitivitet, og sa at "kameraet skal være enkelt å bruke", siden det bare er ett av mange verktøy astronauter vil håndtere på Månen.

I tillegg til å fange nærbilder av steiner og vidvinkelbilder av månelandskapet, streber ingeniører etter å lage et kamera som tåler det farlige månestøvet. Dette støvet, som består av fine, slipende partikler, utgjør en risiko for både personell og utstyr. Utformingen av HULC vil fortsette å utvikle seg, med en kommende versjon som skal testes ombord på den internasjonale romstasjonen.

