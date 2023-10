Integrasjonen av den europeiske tjenestemodulen for Artemis II-oppdraget: Et avgjørende skritt mot å utforske månen

By

Det kommende Artemis II-oppdraget, som er planlagt til november 2024, får fart ettersom ingeniører ved Kennedy Space Center i Florida jobber iherdig med å forberede den europeiske servicemodulen (ESM2) for integrasjon med Orion-mannskapsmodulen. ESM2 vil spille en viktig rolle i å gi viktige ressurser som elektrisitet, vann og en simulert atmosfære for å sikre komforten og sikkerheten til de fire astronautene under deres rundtur til Månen.

For å lette integreringsprosessen ble ESM2 opprinnelig koblet til Crew Module Adaptor, og dannet Orion Service Module (OSM). Dette kritiske trinnet gjorde det mulig for ingeniører å teste den integrerte modulen grundig, som inkluderer rør, ledninger, batterier og elektronikk. To avgjørende tester ble utført i denne fasen for å sikre OSMs pålitelighet og holdbarhet.

En av disse testene, kalt Thermal Cycle Test, evaluerte OSMs evne til å motstå de ekstreme temperaturvariasjonene den vil møte under oppdraget. I mellomtiden fokuserte Direct Field Acoustic Test (DFAT) på å vurdere OSMs evne til å motstå de intense vibrasjonene som oppleves under rakettens oppstigning i verdensrommet.

Etter disse testene har OSM blitt koblet til Orion Crew Module, og danner det komplette Orion-kjøretøyet for Artemis II-oppdraget. Forbindelsen oppnås gjennom seks punkter rundt varmeskjoldet til mannskapskapselen, og sikrer astronautenes sikkerhet under gjeninntreden i jordens atmosfære. I stedet for å krysse varmeskjoldet, føres rørene og ledningene rundt det.

Med mannskaps- og servicemodulene nå samlet som én, er det neste avgjørende skrittet å slå på Orion-kjøretøyet og grundig verifisere at alle systemene fungerer harmonisk. Denne fasen lar europeiske og amerikanske team validere den sømløse kommunikasjonen mellom ulike komponenter.

Ettersom forberedelsene til Artemis II-oppdraget fortsetter, vil fokus snart skifte til å installere solvingene på Orion-kjøretøyet, og fullføre monteringen. Deretter vil drivstofftankene fylles med drivstoff, og Artemis II-raketten vil bli stablet, med Orion koblet til oppskytningsavbruddssystemet – en viktig sikkerhetsfunksjon for astronautene i tilfelle uforutsette hendelser under oppskytingen.

Integreringen av den europeiske tjenestemodulen markerer en betydelig milepæl i Artemis-programmet, som bringer menneskeheten ett skritt nærmere utforskningen av Månen og baner vei for fremtidige romfartsoppdrag.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er den europeiske servicemodulen (ESM2)?

Den europeiske servicemodulen (ESM2) er en komponent i Orion-kjøretøyet designet for å gi viktige ressurser som elektrisitet, vann og en simulert atmosfære for astronauter under romfart.

2. Hva er de viktigste testene som er utført under integreringsprosessen?

Under integrasjonsprosessen gjennomføres to avgjørende tester: Thermal Cycle Test og Direct Field Acoustic Test (DFAT). Thermal Cycle Test sikrer modulens evne til å motstå ekstreme temperatursvingninger, mens DFAT vurderer dens motstandskraft mot vibrasjoner under rakettens oppstigning.

3. Hvordan er mannskaps- og servicemodulene koblet sammen?

Mannskaps- og servicemodulene er koblet gjennom seks punkter rundt varmeskjoldet til mannskapskapselen. Rørene og ledningene er ført rundt varmeskjoldet for å sikre astronautenes sikkerhet under gjeninntreden i jordens atmosfære.

4. Hva er formålet med lanseringsavbruddssystemet?

Startavbruddssystemet er en avgjørende sikkerhetsfunksjon koblet til Orion-kjøretøyet. Det sikrer astronautenes sikkerhet ved en eksplosjon eller avvik fra den planlagte banen under oppskytingen.

5. Hva er betydningen av Artemis II-oppdraget?

Artemis II-oppdraget er en kritisk milepæl i Artemis-programmet, med sikte på å sende astronauter på en rundtur til Månen. Den fungerer som et springbrett for fremtidige dype romutforskningsoppdrag.