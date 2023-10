To banebrytende satellitter lansert for å forbedre jordobservasjon og romteknologi

Den europeiske romfartsorganisasjonen rapporterte den vellykkede oppskytingen av to toppmoderne satellitter, THEOS-2 og Triton, som vil forbedre våre jordobservasjonsevner og fremme romteknologi betraktelig. I tillegg til disse hovedsatellittene ble også en klynge sekundære satellitter, inkludert innovative CubeSats, distribuert under det samme oppdraget, noe som ytterligere utvidet vår forståelse av planeten vår og utover.

THEOS-2, eller Thailand Earth Observation System-2-satellitten, er et samarbeid mellom Airbus og Geo-Informatics and Space Technology Development Agency i Thailand. Denne observasjonssatellitten, den største av de to i sin serie, vil spille en avgjørende rolle i å gi viktig informasjon til landbruksdepartementet i Thailand. Den vil levere data om vannressurser, værmønstre og arealbruk, noe som muliggjør informerte planleggings- og ledelsesbeslutninger for landets landbrukssektor.

Triton, tidligere kjent som FORMOSAT-7R, markerer en betydelig milepæl for Taiwan Space Agency (TASA). Denne satellitten vil fokusere på å samle inn signaler som spretter fra havoverflaten for å beregne vindfelt over verdenshavene. Dataene som samles inn vil bli delt med Taiwans sentrale væradministrasjon, noe som i stor grad bidrar til nøyaktigheten av prognoser for tyfonintensitet og forutsi banene deres.

Både THEOS-2 og Triton ble utplassert i solsynkrone baner, og sikret at de konsekvent passerer de samme jordplasseringene til samme tid hver dag. Denne posisjoneringen muliggjør nøyaktige og pålitelige observasjoner over tid, og gir verdifull informasjon for ulike bruksområder.

Oppskytningsoppdraget benyttet ESAs Vega-raketbil, kjent for sin evne til å plassere mellomstore satellitter i lave polare jordbaner. Ved siden av hovedsatellittene var ti mindre sekundære satellitter planlagt for utplassering. Bekreftelse er mottatt for åtte av disse satellittene, mens de resterende to venter på bekreftelse.

Disse sekundære satellittene inkluderer Proba-V Companion CubeSat, som vil utføre globale vegetasjonsobservasjoner for å bidra med verdifulle data for landdekke- og vegetasjonsanalyse. PRETTY (Passive ReflecTomeTry and Dosimetry) CubeSat vil demonstrere sin evne til å måle sjøis og andre parametere ved å bruke globale navigasjonssystemsignaler som spretter fra jorden.

I tillegg har ∑yndeo-1 og ∑yndeo-2 CubeSats innovative teknologier, for eksempel en plasmajetpakke og et ultrafølsomt magnetisk instrument. Disse satellittene er avgjørende for å teste state-of-the-art romteknologi, hvorav noen vil bli brukt i ESAs fremtidige LISA-konstellasjon for gravitasjonsbølgedeteksjon.

I tillegg er Estlands bidrag til oppdraget ESTCube-2-satellitten, en satellitt på størrelse med skoeske som skal kartlegge estisk vegetasjon og gjennomføre testing i bane av et "e-seil"-tjor for å redusere romrester. Til slutt består Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research (ANSER) av tre CubeSats som jobber sammen for å gi verdifull innsikt i innholdet i vannforekomster, inkludert forurensningsnivåer og tilstedeværelsen av skadelige mikroorganismer.

Disse nylig lanserte satellittene representerer et betydelig fremskritt i vår evne til å overvåke ulike aspekter av jorden, fra landbruksplanlegging i Thailand til tyfonvarsling i Taiwan og banebrytende teknologitesting i verdensrommet. Når disse satellittene begynner sine oppdrag, lover de å utvide vår forståelse av planeten vår og universet utenfor.

Definisjoner:

1. CubeSat: En liten satellitt med en kubeformet design som typisk måler 10 centimeter på hver side.

2. Solsynkron bane: En bane der en satellitt passerer over de samme punktene på jorden på samme lokale soltid, noe som vanligvis muliggjør konsistente observasjonsforhold.

3. Gravitasjonsbølge: En forstyrrelse i romtidens struktur forårsaket av akselerasjonen av massive himmellegemer, for eksempel sammenslående sorte hull eller nøytronstjerner.

kilder:

– Den europeiske romfartsorganisasjonen. (Ingen URL tilgjengelig)

– Airbus

– Geo-informatikk og romteknologiutviklingsbyrå i Thailand

– Taiwan Space Agency