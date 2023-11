The CubeSats' Journey: Novel Method Tested for Landing on Asteroid

Et år fra nå skal European Space Agency (ESA) lansere Hera-oppdraget, som vil være det andre menneskelige romfartøyet som utforsker asteroiden Didymos. Mens NASAs DART-oppdrag tidligere krasjet inn i Didymos' månelett Dimorphos, har Hera som mål å undersøke nedslagskrateret som ble etterlatt og kaste lys over planetarisk forsvar mot asteroider.

Som en del av ESAs Planetary Defense-program er Heras primære oppdrag å studere effekten av DART-oppdraget på Dimorphos og Didymos, og hjelpe forskere med å lære mer om å hindre potensielle asteroidetrusler mot Jorden. I tillegg fungerer Hera som et teknologidemonstrasjonsoppdrag, og introduserer en unik landingsmetode kjent som Robust Ballistic Landings.

Landing på en spinnende asteroide med minimal gravitasjon byr på flere utfordringer. CubeSats, Milani og Juventus, som veier omtrent 12 kg hver, vil følge Hera og bruke instrumentene deres for å forbedre studiet av den binære asteroiden. Disse instrumentene inkluderer et spektrometer, et termogravimeter for å oppdage flyktige stoffer og organiske stoffer, en radar for å undersøke Dimorphos indre struktur og et gravimeter. Kameraer og radioutstyr vil også hjelpe i undersøkelsesprosessen, som forventes å vare rundt seks måneder.

Ved avslutningen av oppdraget skal Milani og Juventus etter planen forsøke å lande på Dimorphos. En fersk artikkel av hovedforfatter Iosto Fodde fra University of Glasgow med tittelen "Design and Analysis of Robust Ballistic Landings on the Secondary of a Binary Asteroid" presenterer en ny metode for CubeSats for å oppnå en vellykket landing.

En robust ballistisk landing refererer til en ikke-drevet nedstigningsteknikk. Ved å bruke den ikke-påtrengende Chebyshev-interpolasjonsteknikken (NCI), beregner CubeSats veksthastigheten til mulige tilstander over tid. Dette bidrar til å begrense slaghastigheter og vinkler, og optimaliserer landingsbanen. Resultatet er en 20 % økning i landingssuksess og en betydelig reduksjon i landingsfotavtrykket sammenlignet med konvensjonelle metoder.

Mens komplekse og dyre oppdrag som NASAs OSIRIS-REx har fremhevet viktigheten av å returnere asteroideprøver til jorden, understreker forfatterne av artikkelen at grunnleggende romfartøylandinger på asteroider gir verdifulle vitenskapelige data. Disse landingene gir innsikt i den indre strukturen og materialegenskapene til asteroider samtidig som de tillater in-situ målinger.

Med det kommende Hera-oppdraget og CubeSats' banebrytende landingsforsøk, er forskere og ingeniører begeistret for de potensielle fremskrittene innen utforskning av asteroider. Den forbedrede landingssuksessraten som tilbys av Robust Ballistic Landing-metoden åpner dører for fremtidige oppdrag og forbedrer vår forståelse av disse kosmiske objektene.

Spørsmål og svar

1. Hva er formålet med Hera-oppdraget?

Hera-oppdraget tar sikte på å studere effekten av NASAs DART-oppdrag på asteroiden Didymos og måneletten Dimorphos som en del av ESAs Planetary Defense-program.

2. Hva er Robust Ballistic Landing-teknikken?

Robust ballistisk landing refererer til en ikke-drevet nedstigningsmetode der CubeSats beregner slaghastigheter og -vinkler ved å bruke den ikke-påtrengende Chebyshev-interpolasjonsteknikken (NCI) for å optimalisere landingsbanene deres.

3. Hvordan vil Milani og Juventus bidra til Hera-oppdraget?

Milani og Juventus, CubeSats som følger Hera, vil bruke forskjellige instrumenter for å forbedre studiet av den binære asteroiden, inkludert et spektrometer, termogravimeter, radar, gravimeter, kameraer og radioutstyr.

4. Hva er de potensielle fordelene med asteroidelandinger på overflaten?

Asteroideoverflatelandinger gir verdifulle vitenskapelige data om asteroidenes indre struktur og materialegenskaper. I tillegg kan in situ-målinger gi ytterligere innsikt i disse kosmiske objektene.

5. Hvilke forbedringer tilbyr Robust Ballistic Landing-metoden?

Sammenlignet med konvensjonelle metoder, øker Robust Ballistic Landing-teknikken betydelig suksessraten for landing med 20 % og reduserer landingsfotavtrykket til CubeSats.