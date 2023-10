Gaia-observatoriet oppdager en halv million nye stjerner i Omega Centauri-klyngen

By

Den europeiske romfartsorganisasjonens Gaia-observatorium er på oppdrag for å lage det mest detaljerte tredimensjonale kartet over lokaluniverset. I sin siste datautgivelse har Gaia fanget og gitt ut informasjon om over 1.8 milliarder stjerner. Imidlertid var det hull i dataene i områder der tettpakkede stjernehoper var lokalisert.

Kulehoper, som er omtrent sfæriske assosiasjoner av stjerner, er blant de eldste strukturene i universet og er byggesteinene i galakser. Dessverre vises disse hopene ofte som enkeltstjerner fra bakkebaserte teleskoper på grunn av atmosfæriske forstyrrelser. I tillegg kan de lyse kjernene til kulehoper mette instrumentdetektorer, noe som gjør det vanskelig å kikke ned i dypet.

For å overvinne disse utfordringene brukte Gaia en spesiell driftsmåte for å kartlegge den største kjente kulehopen, Omega Centauri. Dette resulterte i oppdagelsen av en halv million nye stjerner i klyngen. Dette funnet overgår de planlagte designegenskapene til instrumentet og vil gi astronomer en mer nøyaktig og detaljert forståelse av universet.

Dataene samlet inn av Gaias observasjoner vil bidra til den fjerde Gaia Results Release (DR4), planlagt til slutten av 2025. Denne utgivelsen vil inkludere data fra åtte ekstra regioner i verdensrommet tett befolket av stjerner, noe som ytterligere utvider vår kunnskap om kosmos. I tillegg vil oppdagelsen av disse stjernene i Omega Centauri-hopen hjelpe forskere med å avgrense estimater for alderen til Melkeveien.

Videre katalogiserer Gaia ikke bare stjerner, men også små objekter i vårt solsystem, for eksempel asteroider. Med neste datautgivelse forventes Gaia å doble antallet kjente asteroider, og gi verdifull informasjon om vårt himmelske nabolag.

Samlet sett kaster Gaia-observatoriets pågående oppdrag nytt lys over universets vidstrakter og utdyper vår forståelse av dets forviklinger.

