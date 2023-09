Den totale formørkelsen av 2024: En spektakulær astronomisk begivenhet i Erie, Pennsylvania

Den totale formørkelsen i 2024 er et ekstraordinært astronomisk fenomen som vil fengsle regionen og tilby en opplevelse en gang i livet. Mens Pittsburgh-området vil være vitne til en delvis formørkelse, vil de som ønsker å fordype seg i fullstendig mørke, dra nordover på I-79 til Erie, Pennsylvania. Som den eneste større byen i Pennsylvania på veien til helheten, forbereder Erie seg på en massiv tilstrømning av besøkende fra 65,000 250,000 til XNUMX XNUMX mennesker.

For å imøtekomme økningen i turister er ulike overnattingssteder i Erie, som hoteller, bed and breakfasts og campingplasser, allerede utsolgt. Byen omfavner formørkelseshelgen ved å organisere en rekke arrangementer. Erie Maritime Museum, Lake Erie vinland og Lake Erie Speedway planlegger aktiviteter for å feire denne himmelske begivenheten.

Chris Temple, representant for VisitErie.com, fremhever at parkeringsfester og taksamlinger vil tilby enestående muligheter til å være vitne til overgangen fra dag til natt. Temple understreker viktigheten av å planlegge fremover og anbefaler å gjøre avtaler i god tid for å sikre en sømløs opplevelse for familier.

Under formørkelsen, som vil inntreffe mandag 8. april 2023, vil det totale mørket vare i tre minutter og 40 sekunder. For å sikre sjåførenes sikkerhet vil det bli plassert skilt langs I-79 og I-90 for å varsle om det plutselige mørket og redusere potensielle ulykker.

Erie har laget et dedikert nettsted som gir omfattende informasjon og ressurser for de som er interessert i formørkelsen, inkludert overnattingsmuligheter. Denne himmelske begivenheten tilbyr en sjelden sjanse for folk til å observere stjernene og undre seg over universets underverker.

Kilde: KDKA Uten URL