Ny oppdagelse: Sjelden kamp mellom sjøløve og blekksprut tatt på kamera

By

Lindsay Bryant, en ivrig svømmer i Stillehavet utenfor Nanaimo, fikk en overraskelse under sitt nylige besøk på hennes vanlige svømmested. Det var like etter middag den 16. november da hun fikk øye på en sjøløve som strevde i vannet. Interessert tok hun tak i telefonen for å registrere hva som skjedde.

Mens hun zoomet inn med kameraet, innså Bryant at hun var vitne til noe helt ekstraordinært – en kamp mellom en sjøløve og en blekksprut. Jeg ble helt overrasket, sier hun. "Det er så kult at det var det som skjedde. Det er ganske greit at jeg fikk fange det.»

Den spennende utvekslingen utspant seg i omtrent fem intense minutter, med Bryant som det eneste vitnet til dette sjeldne møtet. "Jeg ble overrasket fordi jeg aldri har sett en blekksprut i naturen før, enn si i en kamp med en sjøløve," legger hun til. Hennes vurdering av situasjonen var at sjøløven gikk frem som seierherren, selv om den tydeligvis måtte anstrenge seg for å sikre måltidet.

Marin zoolog Anna Hall, da hun så Bryants fotografi, uttrykte sin overraskelse og begeistring. Mens sjøløver jakter på blekksprut, er det ekstremt uvanlig å være vitne til en slik kamp ved vannoverflaten. Hall hyllet Bryants fangst som et "fantastisk bilde" og bemerket at hun aldri hadde vært borti et lignende scenario under sin omfattende erfaring på vannet.

For Bryant vil dette forbløffende bildet og videoen for alltid ha en spesiell plass i samlingen hennes. Det var virkelig en gang-i-livet-mulighet. Møtet hennes tjener som en påminnelse om de utrolige mysteriene som ligger under havets overflate og viktigheten av å bevare og verdsette våre marine økosystemer.

FAQ

1. Hvor vanlig er det å være vitne til en kamp mellom en sjøløve og en blekksprut?

Mens sjøløver jakter på blekksprut, er det ekstremt sjeldent å være vitne til en slik kamp ved vannoverflaten. Møtet tatt av Lindsay Bryant er en virkelig bemerkelsesverdig begivenhet.

2. Hvem stod som vinneren i kampen?

Basert på Lindsay Bryants observasjoner, så det ut til at sjøløven hadde vunnet kampen mot blekkspruten. Sjøløven måtte imidlertid gjøre en betydelig innsats for å sikre måltidet.

3. Hvorfor ble Lindsay Bryant spesielt overrasket over dette møtet?

Lindsay Bryant hadde aldri sett en blekksprut i naturen før, noe som gjorde denne kampen mellom en blekksprut og en sjøløve enda mer forbløffende for henne. Muligheten til å fange en så sjelden hendelse på kamera var virkelig en opplevelse for henne en gang i livet.