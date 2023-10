Ny satellitt truer jordbaserte observasjoner, undersøkelser

En ny studie publisert i Nature har funnet at BlueWalker 3-prototypesatellitten, lansert av AST SpaceMobile i september 2022, utgjør en stor trussel mot jordbaserte observasjoner av universet. Satellitten, som er en del av en plan for å etablere mobiltelefontårn i verdensrommet, er en av mange satellitter som skytes ut i lav bane rundt jorden av forskjellige selskaper.

Observasjoner av BlueWalker 3 ble samlet fra profesjonelle og amatørastronomer over hele verden, og det ble funnet at satellitten virket like lyssterk som to av de klareste stjernene på nattehimmelen. Den store antennegruppen gjør den til det lyseste objektet på nattehimmelen etter månen, Venus, Jupiter og syv stjerner.

Det økende antallet satellitter i lav jordbane, med selskaper som SpaceX og Amazon som lanserer tusenvis av satellitter for ulike prosjekter, er en grunn til bekymring. Disse satellittene reflekterer sollys tilbake til jorden, og kan potensielt forårsake lyse striper i astronomiske bilder og forstyrre vitenskapelige data. De kan også skape ekstra støy for radioastronomi, som påvirker mottakere og radioastronomibånd i nærheten.

BlueWalker 3-prototypen har den største kommersielle kommunikasjonsmatrisen noensinne utplassert i verdensrommet, og lysstyrken har økt betydelig siden antennegruppen ble utplassert. Denne trenden med større og lysere satellitter er en bekymring for astronomene, siden de kan overskride de anbefalte lysstyrkenivåene satt av International Astronomical Union (IAU).

Foreløpig er det ingen offisielle regler som regulerer lysstyrken til satellitter i bane. Selskaper som SpaceX er i samtaler med IAU for å løse interferensen forårsaket av deres satellitter. Forfatterne av studien anbefaler at effekten av satellitter på astronomi bør vurderes i oppskytingsautorisasjonsprosessene.

Konklusjonen er at spredningen av lyssterke satellitter som BlueWalker 3 utgjør en betydelig trussel mot jordbaserte observasjoner av universet. Det økende antallet satellitter i lav jordbane og deres økende lysstyrkenivåer må adresseres for å sikre bevaring av vitenskapelige data og synlighet av kosmos.

Definisjoner:

– Lav jordbane: Området i verdensrommet innenfor 2,000 kilometer (1,200 miles) fra jordens overflate

– Antenne Array: En konfigurasjon av flere antenneelementer som jobber sammen for å oppnå forbedret signalmottak eller overføring

– International Astronomical Union (IAU): En organisasjon som fremmer og ivaretar vitenskapen om astronomi på internasjonalt nivå

