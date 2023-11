Dr. Vincent Funari slutter seg til EmeritusDX for å revolusjonere kreftdiagnostikk

By

EmeritusDX, et ledende kreftdiagnostikk- og informasjonsselskap, annonserte nylig at den anerkjente genomikkautoriteten Dr. Vincent Funari ble lagt til forsknings- og innovasjonsteamene. Med over 20 års erfaring med å integrere genomiske teknologier i presisjonsmedisin, er Dr. Funaris avtale satt til å redefinere måten kreftpasienter blir diagnostisert og behandlet på.

Som en lisensiert Clinical Genetic Molecular Biologist Scientist (CGMBS) ved California Department of Health Care Services, har Dr. Funari dedikert sin karriere til å fremme feltet for presisjonsmedisin, med et sterkt fokus på hematologiske og solide svulster. Hans ekspertise og enorme nettverk gjør ham til en verdifull ressurs for EmeritusDXs ledergruppe.

"Vi er henrykte over å ha Dr. Funari ombord," sa Robert Embree, administrerende direktør i EmeritusDX. "Hans omfattende forskningsbakgrunn, klinisk genomikkerfaring og lidenskap for innovasjon innen presisjonsmedisin samsvarer perfekt med vårt oppdrag om å gi førsteklasses pasientbehandling."

Dr. Funari deler selskapets entusiasme for denne nye rollen, og sier: «Jeg er begeistret og beæret over å bli med i EmeritusDX-teamet. Vårt primære mål er å tilby en omfattende meny med tjenester som dekker hele kontinuumet av kreftomsorgen. Med banebrytende teknologi til rådighet vil vi ha en betydelig innvirkning på livene til kreftpasienter.»

EmeritusDXs forpliktelse til fortreffelighet er tydelig i deres uovertrufne laboratorieevner, som gjør dem i stand til å levere nøyaktige og tidsriktige resultater. Selskapets partnere inkluderer anerkjente sykehus- og private patologilaboratorier, bioteknologiselskaper, akademiske institusjoner og organisasjoner involvert i kontraktsforskning og farmasøytisk utvikling.

Med tillegg av Dr. Funari, er EmeritusDX klar til å revolusjonere kreftdiagnostikk, og gir praktisk klinisk informasjon som veileder personlige behandlingsplaner. Mens de fortsetter å flytte grensene for presisjonsmedisin, er selskapet fortsatt dedikert til å levere eksepsjonell pasientbehandling og forbedre resultatene for kreftpasienter over hele verden.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er EmeritusDX?

EmeritusDX er et kreftdiagnostisk og informasjonsselskap som spesialiserer seg på å levere praktisk klinisk informasjon. De utfører testing i sitt toppmoderne laboratorium, og gir viktig veiledning for diagnostisering og behandling av kreftpasienter. De samarbeider med ulike partnere, inkludert sykehus og private patologilaboratorier, bioteknologiselskaper, akademiske institusjoner og mer.

Hva er Dr. Vincent Funaris legitimasjon?

Dr. Vincent Funari er en klinisk genetisk molekylærbiolog (CGMBS) lisensiert av California Department of Health Care Services. Han har over 20 års erfaring med å integrere genomiske teknologier i presisjonsmedisin, med et spesifikt fokus på hematologiske og solide svulster.

Hva er målet med EmeritusDX?

Hovedmålet til EmeritusDX er å tilby et komplett og robust spekter av tjenester som dekker hele kontinuumet av kreftomsorgen. Gjennom bruk av banebrytende teknologi, har de som mål å gjøre en betydelig innvirkning på livene til kreftpasienter ved å tilby personlige og innovative diagnostiske løsninger.