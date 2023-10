The Mystery of Planet Nine: En ny forklaring på det unnvikende objektet ved kanten av solsystemet

En ny studie antyder at den unnvikende Planet Nine, teoretisert å gjemme seg i de ytre delene av solsystemet, kanskje ikke er en planet i det hele tatt. I stedet foreslår forskere at dette mystiske objektet kan være bevis på at tyngdekraften fungerer annerledes enn tidligere antatt. Planet Nine-hypotesen, fremsatt i 2016, antyder at de uvanlige banene til objekter i Kuiperbeltet kan forklares med tilstedeværelsen av en massiv niende planet, opptil 10 ganger så stor som Jorden. Men til tross for omfattende søk, har astronomer så langt ikke klart å finne noen bevis på denne planeten.

I en fersk studie publisert i The Astronomical Journal, foreslår forskere en alternativ forklaring på gravitasjonsavvikene som er observert i det ytre solsystemet. De antyder at disse anomaliene kan forklares fullstendig ved å bruke et annet gravitasjonsbegrep kalt modifisert Newtonsk dynamikk (MOND). Ifølge MOND avtar ikke styrken til gravitasjonskraften mellom objekter så raskt med avstanden som Newtons andre lov antyder. I stedet forblir den proporsjonal med avstanden selv ved større avstander.

Forskerne prøvde først å utelukke MOND som en potensiell forklaring på Planet Nine, men til deres overraskelse fant de ut at det perfekt løser problemet. MOND, først foreslått i 1983, gir en alternativ tolkning av virkningene av tyngdekraften på en galaktisk skala. Mens MOND ikke kan forklare all den manglende massen i universet og ikke helt utelukker eksistensen av mørk materie, antyder det at fjerne objekter kan oppleve en større gravitasjonskraft enn tidligere antatt, noe som utfordrer behovet for en uoppdaget planet.

Ikke alle er overbevist av denne nye teorien. Noen forskere, som astronomen Michael Brown, som medforeslo Planet Nine-hypotesen, forblir skeptiske og tror at Planet Nine er mer sannsynlig å være en normal planet. Imidlertid, uavhengig av utfallet, fremhever denne studien potensialet for det ytre solsystemet til å tjene som et laboratorium for å teste tyngdekraften og videre studere grunnleggende fysikkproblemer.

